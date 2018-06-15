“信用免押”失效，ofo小黄车要收押金-要求用户交纳199元，称取消芝麻信用免押是在尝试建立自己的信用体系

晨报记者 张立

近日，有网友爆料称，想骑ofo小黄车时竟然发现，APP页面提示要求用户交纳押金，原先芝麻信用650分以上便可以免押金的服务已经被取消。消息是否属实？昨天下午，记者用ofo客户端以及支付宝尝试打开小黄车时发现，原先凭借芝麻信用650分或者以上就可以享受的免押金服务已经不再存在，取而代之的则是要求用户交纳199元押金的消息提示。

对此，ofo小黄车相关工作人员表示，取消原先芝麻信用免押金的服务主要是ofo正在尝试建立自己的信用体系，这次是调整的其中一步。

“交押金有点无法接受”

“我的芝麻信用分一直都是650以上，但最近想用ofo却发现开不了车锁。”近日，一名网友向记者爆料称，原先一直提供芝麻信用免押的ofo小黄车近日正悄然恢复了押金服务。该网友还表示，自己致电ofo客服后获知，ofo在近日将会分批取消凭借芝麻信用免押金的服务，之后，所有ofo的用户都要交纳押金。

此外，还有网友发现，最先ofo小黄车的押金一直都为99元，“刚开始时摩拜押金比ofo贵了好多，再加上ofo可以用芝麻信用免押金，所以很喜欢用小黄车。”网友谈小姐称，但是此次ofo不仅仅取消了芝麻信用免押金的服务，更是将押金的金额上升到199元，“小黄车突然恢复押金，让人有点无法接受。”

“请交纳押金即可用车”

为了验证该消息是否属实，昨天下午，记者尝试打开小黄车APP，扫码解锁单车发现APP页面提示“你还未交纳押金，请交纳押金即可用车”，而押金的金额为199元。之后，记者再次尝试从支付宝接口处扫码小黄车，发现ofo小黄车在免押的说明上明确写着“目前暂不支持芝麻免押，详询ofo客服”。

对此，记者从ofo小黄车相关工作人员处获悉，ofo原来25个信用免押金的城市现在可以选择购买95元的“福利包”，享受全国免押金的骑行服务，如果不想买“福利包”就直接交199元的押金，也可以继续使用小黄车。

免押金服务为何取消？

免押金服务为什么取消？明明符合信用免押金为何还要购买“福利包”，变相交纳95元？这95元是否可退？不少市民提出了疑问。

ofo小黄车相关工作人员表示，取消芝麻信用免押主要是o-fo小黄车正在尝试建立自己的信用体系，这次是调整的其中一步。95元的“福利包”也是因为ofo一直在尝试利用技术和科学化手段，建立自己的智能信用体系。

探索多样化的免押金方式，“此前与芝麻信用的合作，只是免押金方式的一种。这次我们尝试新的免押金方式，未来用户一旦产生不文明用车行为，系统都将从用户账户中扣取相应费用。相反，用户规范用车，我们不会扣费，还会为用户累积信用分。”该工作人员说道。用户新交纳的95元为账户余额，可用于购买月卡、骑行付费等。