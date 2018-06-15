33岁男子在阁楼式酒店疑摔跌身亡-家属：客房螺旋式楼梯护栏高度不合格存安全隐患　酒店：旅店营业符合规定

酒店客房螺旋式楼梯成关注焦点

[事件提要]

●事发酒店客房格局：酒店为阁楼式酒店，客房一半是客厅，另一半做了一个隔层：底下是卫生间，上层阁楼是卧室，架设在客厅内的铁艺螺旋式楼梯，是客厅通往阁楼卧室的唯一通道。

●家属质疑：螺旋楼梯扶手护栏不连贯，最低处只有34厘米高，最高处仅为74厘米，且阁楼护栏（高约105厘米）与螺旋楼梯扶手之间高度差近50厘米，阁楼楼梯护栏高度不合理，对旅客上下楼起不到保护作用，非常不安全。

●记者探访：楼梯扶手由多组镂空的长方形钢架组成，钢架间不连续；阁楼（卧室）边缘的栏杆在钢架上增加了高度约105厘米的扶手，阁楼栏杆与旋转楼梯第一块扶手之间的落差达到约50厘米。

●酒店认为：阁楼式客房内的楼梯设计符合规定，“如果有安全隐患，相关部门不会允许我们营业”。

晨报首席记者 张益维

33岁的罗伟伟，就职于一家外资企业，平时居住在浙江平湖，但工作在上海。

5月17日，罗伟伟的家属突然接到噩耗，原本应在山东济南出差的他，被发现在上海市松江区一家LOFT（指“阁楼”）精品酒店的客房内过世。

在罗伟伟“死亡确认书”上，他的死亡原因为“颅脑损伤（摔跌）”。由于室内没有监控，罗伟伟的家属无从得知他究竟为何会出现“颅脑损伤（摔跌）”。但是，他们在事发的酒店房间内发现，这个阁楼式酒店房间内的螺旋式楼梯，对旅客而言并不安全。

事件：男子客房摔跌离世

据罗伟伟家属回忆，发生意外的那一天，罗伟伟与平日里并没有什么区别。作为公司最好的销售员之一，他业务忙碌，常年奔走于各个城市之间。那天算是罗伟伟的一次常规行程：从位于平湖的家开车到位于上海的单位，再从单位出发到松江区拜访客户。

因为第二天要乘坐高铁去济南出差，罗伟伟当晚没有返回浙江平湖的家中，而是在松江区大学城附近的宾馆订了一间客房。这家名为上海丽元LOFT（指“阁楼”）精品酒店的宾馆，以提供阁楼式的客房著称。

罗伟伟当日选择的是一间带阁楼的无窗大床房，房号为8556号。

家属翻拍的酒店监控录像显示，罗伟伟于5月17日凌晨入住酒店。根据罗伟伟曾预订的高铁车票，他本应乘坐5月17日早上8点左右的高铁出发去济南。然而，监控录像显示，5月17日，罗伟伟的客房门却始终紧闭，直至当日下午2时许，宾馆服务员因其已超过退房时间，从外面打开了客房门。

据宾馆一位余姓负责人描述，服务员在客房里听到了呼吸声，就退了出来。因为宾馆有规矩，不能轻易打扰客人。由于罗伟伟订的房间没有窗，服务员看不到房间内的情况。

当日下午，服务员曾5次进入罗伟伟所在的房间，前两次是14点03分、14点36分；后三次分别是16点56分、17点06分、17点16分。

当天下午5点多，罗伟伟被发现倒在旅店客房内的底层。

根据罗伟伟“死亡确认书”，他的死亡时间为5月17日，死亡地点为“松江区新松江路1292弄某号8556号房”，死亡原因为“颅脑损伤（摔跌）”。

家属：客房楼梯存隐患

罗伟伟突然离世的消息，让他的家人一时难以接受。罗伟伟父母都是农民，妻子没有工作，女儿只有2岁半，他是家里的顶梁柱。在家人的印象里，身高1.85米的罗伟伟一直很自律要强，身体状态也很好。他们不相信，罗伟伟会轻易因摔跌而死亡。

在罗伟伟的一位家属的个人微博中，她将质疑指向了罗伟伟所订客房内的楼梯。这位家属写到：“阁楼式酒店的螺旋楼梯，应当安装很高的护栏，而且连续、封闭才能保障安全。但这家酒店，完全不符合标准。”

据家属描述，这座螺旋楼梯的扶手护栏是不连贯的，最低处只有34厘米高，最高处也仅为74厘米，且阁楼护栏（高约105厘米）与螺旋楼梯扶手之间的高度差近50厘米。

家属认为，对于身高1.85米的罗伟伟来说，这样的阁楼楼梯护栏，起不到应有的保护作用：“这样的楼梯，对于旅客上下楼，非常不方便，非常不安全。”

6月12日，记者在上海丽元LOFT精品酒店内实地探访。在与罗伟伟所住客房相似的房间里，记者注意到，房间一半被作为客厅，另一半则做了一个隔层：底下是卫生间，上层阁楼是卧室。其中，整个客厅高约5米，阁楼（阁楼底部至楼面）高约2.6米。架设在客厅内的铁艺旋转楼梯，是客厅通往阁楼卧室的唯一通道。

正如家属所描述，该楼梯扶手由多组镂空的长方形钢架组成，钢架之间不连续。阁楼（卧室）边缘的栏杆在钢架上增加了扶手，高度约为105厘米。由于增加了扶手，阁楼的栏杆与旋转楼梯第一块扶手之间的落差确实达到了约50厘米。

酒店：对危险判断标准各异

记者了解到，有关楼梯扶手高度应如何设置，在许多场景下，已有相应规定。

住房和城乡建设部发布的《住宅建筑规范》（GB50368-2005）规定，“楼梯踏步宽度不应小于0.26米，踏步高度不应大于0.175米，扶手高度不应小于0.90米。楼梯水平段栏杆长度大于0.50米时，其扶手高度不应小于1.05米。楼梯栏杆垂直杆件间净距不应大于0.11米。楼梯井净宽大于0.11米时，必须采取防止儿童攀滑的措施。”

同时，《旅馆建筑设计规范》（JGJ－2014）中规定：“中庭栏杆或栏板高度不应低于1．20米，并应以坚固、耐久的材料制作。”

但值得指出的是，本次事件中家属所质疑的阁楼式客房内的楼梯，并不属于以上两种情形。关于套内楼梯该如何设计，仅《住宅设计规范》（GB 50096-2011）有所提及。但《住宅设计规范》中仅强调了楼梯宽度和楼梯踏步的宽高，未提及栏杆高度，且该条款为非强制性条款。

“如果我们是不符合规定的，有安全隐患的，相关部门不会允许我们营业。”上海丽元LOFT精品酒店负责人余女士向记者展示了该宾馆的特种行业许可证，“如果我们的设计真的有问题，这张许可（证是）办不下来的。”

余女士表示，目前，宾馆房并不愿意讨论事件发生的原因。她说：“罗先生进入房间后，房间里具体发生了什么，我们谁都看不到。关于他去世的原因，家属提出了很多想法，我们尊重他们的表达，但是并不完全认可。我们现在也不想讨论他具体是什么原因摔跌的，只希望能和家属一起解决问题。”

余女士认为，家属有关室内楼梯存在危险的质疑，只是一种观点：“我知道也有些顾客评论说楼梯感觉危险。但是更多顾客，特别是年轻顾客，对阁楼式客房的设计是非常喜欢的，他们并不觉得危险。每个人对危险的判断标准不一样。我们的顾客都是成年人，如果一位顾客觉得我们的阁楼式客房的楼梯不够安全，他可以自主选择不继续使用。”