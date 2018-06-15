一厢情愿？蓬佩奥设朝弃核“时间表”-称美方希望朝鲜在特朗普结束四年任期前就放弃核武器采取“主要”举措

郑昊宁（新华社专特稿）

美国国务卿迈克·蓬佩奥13日说，美方希望朝鲜今后两年至两年半、即美国总统唐纳德·特朗普结束四年任期前就放弃核武器采取“主要”举措。

这一弃核“时间表”没有出现在特朗普和朝鲜最高领导人金正恩新加坡会晤发表的联合声明中。

时间设定“雄心勃勃”

蓬佩奥13日抵达韩国，定于14日向韩方介绍美朝领导人会晤情况并与韩国外交部长官康京和、日本外务大臣河野太郎举行三方会谈。

他13日晚在下榻酒店接受随行美国媒体记者采访，一名记者提问，朝方在特朗普四年总统任期内、即2021年1月前放弃核武器是否是他的目标。蓬佩奥回答，记者的提问本身就是答案，“对我来说毫无疑问”。

这名国务卿陪同特朗普参加新加坡会晤，说他不会谈论朝鲜弃核具体时间表，但美国政府希望在至多两年半内见到朝方采取“主要”举措。美联社报道，这一时间设定“雄心勃勃”。

在蓬佩奥看来，美朝领导人签署的联合声明没有完全体现双方就多项议题取得的进展，两国官员今后将继续磋商。

他说：“我不清楚对话以何种方式展开，但我可以肯定的是，下周或随后的某个时刻我们将重新接触。”

根据联合声明，美朝将举行高级别政府代表团谈判。

美韩暂停军演有前提

蓬佩奥当地时间13日下午乘专机抵达驻韩美军平泽空军基地，驻韩美军司令文森特·布鲁克斯接机。两人随后会晤将近一个小时。

一些政治分析师推测，两人可能谈及特朗普与金正恩会晤后宣布将暂停美韩联合军事演习。

蓬佩奥在酒店告诉记者，美韩暂停军演有前提，即美朝谈判“有成效、有诚意”，“一旦美方认为没有达到这一点，总统对暂停军演的承诺将不再生效”。

一名要求不公开姓名的美方官员13日告诉路透社记者，五角大楼正研究美韩两军哪些联合演练是特朗普所说要停止的“军演”，哪些演练可以继续。

这名官员强调：“别搞错，我们在韩国的军队将继续随时待命。”另一名不愿公开姓名的官员说，美方对韩方的防务承诺没有改变，两国军队日常联合训练将继续。

媒体推断，美韩大型联合军演属于“禁区”，规模较小的日常演练可能不受影响。

五角大楼12日说对暂停美韩联合军演“不意外”，但没有提及定于8月的美韩“乙支自由卫士”大型军演是否如期举行。

特朗普不忘自我表扬

美国国会一些议员认定特朗普在暂停军演、半岛无核化进程等方面对朝鲜“让步太多”，但特朗普就新加坡会晤在社交媒体“推特”多次留言，自我表扬。

他从新加坡回国后写道：“刚抵达——旅途漫长，但所有人现在都能感觉到，比我就职那天更安全。”

这名共和党籍总统13日再次批评前任民主党人政府：“（我）就职前，人们觉得我们会与朝鲜开战，（贝拉克·）奥巴马总统说，朝鲜是我们最大、也最危险的问题。不再是这样了——今晚睡个好觉。”