李强书记陪同，甘肃省委书记林铎用一整天考察这项国家战略，对接沪甘科创合作

来源：上观新闻

作者：谈燕

在上海市委书记李强的陪同下，甘肃省委书记、省人大常委会主任林铎6月14日率团在沪就实施创新驱动发展战略、推动科技创新进行考察，并就深化两地合作交流特别是张江高新技术产业开发区与兰白科技创新改革试验区、兰白国家自主创新示范区有关合作事宜进行对接协商。

位于金桥出口加工区费斯托（中国）有限公司，不仅是上海自贸试验区货物状态分类监管等制度创新成果的受益者，也积极发挥企业在智能工业设备研发应用方面的特色优势，助力上海科创中心建设。李强、林铎一行在公司听取企业致力于仿生学习网络研究的最新进展，察看个性化工业生产解决方案的实践运用，并就营造良好创新生态、激发企业创新活力等问题同企业负责人进行了交流探讨。

当前，上海正加快建设具有全球影响力的科技创新中心，甘肃近期获批建设兰州白银国家自主创新示范区，两地科技创新合作站上了新的起点。两地将按照以习近平同志为核心的党中央决策部署，紧密结合自身发展实际，加强学习借鉴和对接，充分发挥各自特色优势，进一步加强合作交流特别是科技创新合作，为促进科技创新东西合作发展、更好服务国家发展大局作出沪甘两地新的更大贡献。

在沪期间，林铎一行前往杨浦长阳创谷，考察上海打造“双创”升级版情况，在中国（上海）自由贸易试验区行政服务中心听取上海自贸试验区工作介绍，还来到群硕软件开发（上海）有限公司、张江国际创新港了解企业自主创新、孵化基地建设等探索实践。

上海市委副书记尹弘，市委常委翁祖亮、诸葛宇杰，甘肃省副省长张世珍分别参加相关考察活动和座谈。