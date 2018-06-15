习近平会见美国国务卿蓬佩奥

6月14日，国家主席习近平在北京人民大会堂会见美国国务卿蓬佩奥。新华社记者 李涛 摄

新华社北京6月14日电（记者崔文毅）国家主席习近平14日在人民大会堂会见美国国务卿蓬佩奥。

习近平指出，中美两国在维护世界和平稳定、促进全球发展繁荣方面拥有广泛共同利益、肩负重要责任。中美合作可以办成有利于两国和世界的大事，希望双方团队按照我同特朗普总统北京会晤达成的共识，加强沟通，增进互信，管控分歧，扩大合作，推动中美关系沿着正确轨道向前发展，更好造福两国人民和世界各国人民。

习近平强调，中美建交近40年来两国关系发展历程给我们的重要启迪就是，要始终正确看待彼此战略意图，尊重和照顾彼此核心利益和重大关切。中方一直致力于同美国发展相互尊重、平等相待、互利共赢的合作关系。双方要加强高层交往及机制性对话，拓展各领域合作，扩大地方和人文交流，不断夯实两国关系基础。希望美方慎重妥善处理台湾、经贸摩擦等敏感问题，防止中美关系受到大的干扰。双方要就重大国际地区和全球性问题加强沟通和协调，共同做世界和平建设者、国际秩序维护者。

蓬佩奥首先转达特朗普总统对习近平主席的问候，特别是感谢习近平主席在朝鲜半岛问题上提供的重要意见和帮助。蓬佩奥表示，在两国元首共同引领下，美中关系不断发展。美方重视发展对华关系，愿与中方加强沟通，处理好突出问题，深化各领域务实合作，并协力应对国际和地区挑战。美方赞赏中方在政治解决朝鲜半岛核问题方面发挥的重要作用，愿同中方共同努力，推动实现朝鲜半岛无核化和持久和平。

习近平请蓬佩奥转达对特朗普总统的问候。习近平强调，此次特朗普总统同金正恩委员长实现历史性会晤并取得积极成果，这是半岛核问题政治解决进程的重要一步，中方向双方表示衷心祝贺。半岛问题错综复杂，解决起来必然是一个循序渐进的过程。希望美朝双方坚持相互尊重、相向而行，继续为政治解决半岛问题作出不懈努力。中方坚定致力于半岛无核化，坚持维护半岛和平稳定，坚持通过对话协商解决问题。中方愿继续发挥积极、建设性作用，同包括美方在内的有关各方一道，推进半岛问题政治解决进程。

杨洁篪、王毅等参加会见。