习近平为诊治“长江病”把脉开方

来源：新华网

【学习进行时】习近平总书记讲过“长江病了”，而且病得还不轻。为治好“长江病”，今年4月，习近平先后到宜昌、荆州、岳阳、武汉以及三峡坝区等地深入考察，“望闻问切”，并主持召开深入推动长江经济带发展座谈会，为长江把脉开方。6月13日，新华社受权发布了讲话全文。新华社《学习进行时》从辨证施治的角度，为您摘编这篇重要讲话的要点。

“我讲过‘长江病了’，而且病得还不轻。”4月26日，习近平总书记在深入推动长江经济带发展座谈会上语气严肃地说。如何治好“长江病”？他说：“要科学运用中医整体观，追根溯源、诊断病因、找准病根、分类施策、系统治疗。”

对长江这条中华民族的母亲河，习近平时刻牵挂在心。2016年1月和今年4月，他分别赴长江上游和中游实地考察，“望闻问切”追“病源”、诊“病因”、找“病根”。新华社近日受权发布的这篇重要讲话，就是总书记在长期调查研究基础上开出的一剂“分类施策、系统治疗”良方。

·断病因——明确五大问题找准病根

一是对长江经济带发展战略仍存在一些片面认识。

二是生态环境形势依然严峻。

三是生态环境协同保护体制机制亟待建立健全。

四是流域发展不平衡不协调问题突出。

五是有关方面主观能动性有待提高。

·辨病征——把握五大关系调和“阴阳”

第一，正确把握整体推进和重点突破的关系，全面做好长江生态环境保护修复工作。

要坚持整体推进，增强各项措施的关联性和耦合性，防止畸重畸轻、单兵突进、顾此失彼。要坚持重点突破，在整体推进的基础上抓主要矛盾和矛盾的主要方面，采取有针对性的具体措施，努力做到全局和局部相配套、治本和治标相结合、渐进和突破相衔接，实现整体推进和重点突破相统一。

第二，正确把握生态环境保护和经济发展的关系，探索协同推进生态优先和绿色发展新路子。

发展经济不能对资源和生态环境竭泽而渔，生态环境保护也不是舍弃经济发展而缘木求鱼，要坚持在发展中保护、在保护中发展，实现经济社会发展与人口、资源、环境相协调，使绿水青山产生巨大生态效益、经济效益、社会效益。

第三，正确把握总体谋划和久久为功的关系，坚定不移将一张蓝图干到底。

推动长江经济带发展涉及经济社会发展各领域，是一个系统工程，不可能毕其功于一役。要做好顶层设计，要有“功成不必在我”的境界和“功成必定有我”的担当，一张蓝图干到底，以钉钉子精神，脚踏实地抓成效，积小胜为大胜。

第四，正确把握破除旧动能和培育新动能的关系，推动长江经济带建设现代化经济体系。

推动长江经济带高质量发展要以壮士断腕、刮骨疗伤的决心，积极稳妥腾退化解旧动能，破除无效供给，彻底摒弃以投资和要素投入为主导的老路，为新动能发展创造条件、留出空间，进而致力于培育发展先进产能，增加有效供给，加快形成新的产业集群，孕育更多吃得少、产蛋多、飞得远的好“鸟”，实现腾笼换鸟、凤凰涅槃。

第五，正确把握自身发展和协同发展的关系，努力将长江经济带打造成为有机融合的高效经济体。

长江经济带的各个地区、每个城市在各自发展过程中一定要从整体出发，树立“一盘棋”思想，把自身发展放到协同发展的大局之中，实现错位发展、协调发展、有机融合，形成整体合力。

·开药方——落实四大部署综合施治

第一，加强组织领导。

各级党委和政府领导同志特别是党政一把手要增强“四个意识”，落实领导责任制，决不允许搞上有政策、下有对策，更不能搞选择性执行。

第二，调动各方力量。

要加快形成全社会共同参与的共抓大保护、不搞大开发格局，更加有效地动员和凝聚各方面力量。

第三，强化体制机制。

要落实中央统筹、省负总责、市县抓落实的管理体制。

第四，激发内生动力。

要加强对有关部门、沿江省市、相关企业领导干部的专题培训。要落实政府主体责任，强化企业责任。要做好宣传舆论引导工作。要发挥广大人民群众积极性、主动性、创造性，共同守护好母亲河。（网站首页图：新华社图片）

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从推动到深入推动，习近平这样擘画长江经济带发展