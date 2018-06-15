人类命运共同体的现实与未来

地球村：人类已经命运与共

共同体就是指人们在共同条件下结成的集体。在人类生活的不同层面、不同领域、不同范围，都会形成各种各样的共同体。家庭、政党、社团、国家、国际组织、宗教、企业、机关、学校等，只要是由个体所结成的集体，就可以算作共同体。不过，直到全球化开启之前，还没有出现囊括整个人类的共同体。随着全球化的演进，整个世界在经济层面都联系在一起了，正如马克思恩格斯所说，“一切国家的生产和消费都成为世界性的了”，“过去那种地方的和民族的自给自足和闭关自守状态，被各民族的各方面的互相往来和各方面的互相依赖所代替了”。可以说，这时的人类在经济上已经成为一个利益共同体。但是，这种单一层面的利益共同体是十分脆弱的，会因为国家之间在安全、政治等方面的利益冲突而解体，比如在两次世界大战和冷战期间，这个利益共同体就不复存在。所以这种单一层面的人类共同体还不是命运共同体。一般的利益共同体之所以脆弱，就是因为一般的利益是可以交换的，在不同的利益面前，行为主体可以对利益进行取舍、交换。比如第一次世界大战前的英国和德国，虽然有着非常密切的经贸关系，有共同经济利益，但是由于两国安全利益和战略利益对立，随着两国成为战场上的敌手，共同经济利益也烟消云散。

随着人类的发展进步，一方面，各国各民族之间的相互联系越来越紧密，相互依赖度越来越高；另一方面，人类面临的挑战越来越具有全局性、综合性和长远性，没有哪一国能够独善其身，也没有哪一国可以包打天下。比如核灾难，如果说常规战争的结果通常都是有输有赢的零和博弈的话，那么核战争就是两败俱亡的负和博弈，甚至那些没有参与战争的人们也会遭到毁灭。再比如气候变化，如果任由气候变暖，人类很可能遭遇难以承受的灭顶之灾。在这些面向整个人类的灾难面前，主权国家的利益已经显得微不足道，甚至主权已经变得没有意义。整个人类，不管何国何族，恐怕是欲存俱存、欲亡俱亡。在这样的现实状况下，人类已经命运与共，已经结成命运共同体。从这个意义上说，人类命运共同体是实然的事物。

习近平总书记在阐述人类命运共同体时，用了“地球村”这个词来形容当今人类社会的状况，而地球村正是全球化进程中当今世界的真实写照。虽然“当今世界，人类生活在不同文化、种族、肤色、宗教和不同社会制度所组成的世界里”，但是“这个世界，各国相互联系、相互依存的程度空前加深，人类生活在同一个地球村里，生活在历史和现实交汇的同一个时空里，越来越成为你中有我、我中有你的命运共同体”。

与利益共同体相比，命运共同体已经发生本质性的变化。共同命运已经远远超越共同利益，它是不可交换的，共同体内的成员已经生死与共、荣辱与共。当然，共同命运肯定以共同利益为基础，特别是那些涉及人类及其唯一家园地球之生死存亡的利益，本身就已经是不可交换的特殊利益了。