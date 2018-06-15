这是一面什么样的旗帜，让多少军人以命相守！

1949年6月15日，中国人民革命军事委员会发布命令，将“八一军旗”确定为中国人民解放军军旗。明天，这面军旗已飘扬了整整69年。

军旗是一个国家武装力量的标志，是军队荣誉的象征。中国人民解放军的军旗是在革命战争时期产生和逐步定型的，见证了人民军队从小到大、从弱到强的光辉历程。

在秋收起义文家市会师纪念馆前，人们第一眼看见的便是一座名叫“光辉起点”的大型雕塑——长城之上飘扬着鲜红的工农革命军第一军第一师的军旗。

△秋收起义文家市会师纪念馆“光辉起点”大型雕塑

这是人民军队的第一面军旗，诞生于江西修水县。秋收起义前，毛主席在给中央的报告中说：“我们应高高打出共产党的旗子，只有共产党旗子才是人民的旗子。”

这面旗帜如同燎原星火的火焰，在秋收起义的前夕，飘扬在工农革命军第一军第一师师部上空，向世人宣告，中国共产党的旗帜、人民的旗帜由此正式在东方升起。

后来，我军军旗在此基础上有了衍变，广州起义时，起义部队第一次打出工农红军的军旗，1933年4月，中华苏维埃共和国军事委员会颁布命令，正式更改中国工农红军军旗样式。

时光荏苒，尽管军旗的样式发生了许多变化，但是它的红色底蕴却从未改变，且越发的鲜红。它始终代表着人民军队的信仰、荣誉和勇敢。

△油画《红军过草地》

有这样一个故事：1935年5月，红军过草地，一个连队走到一片水草地前，走在最前面的是打旗的小战士。走着走着，小战士忽然身子倾斜陷进了泥沼里，大家眼看着小战士和歪倒的军旗就要沉陷下去，却一时不敢有所动作，生怕把事情搞得更糟糕。这时，打旗的小战士努力把歪倒的军旗扶正，自己却越陷越深。

这就是军旗在战士心中的分量，宁可自己深陷沼泽，也不让军旗矮一份、歪一寸；宁可自己粉身碎骨，也不让军旗有半点玷污。有人说小战士太傻，不懂得珍惜生命，我觉得不是因为小战士不懂生命诚可贵，而是从苦难中走来的他们太知道生命的可贵，他相信即使自己倒下了，只要这面旗帜不倒，就可以为后来的人指引前进的道路。

后来，这名小战士得救了。连队干部和班长冒着生命危险，把他连同军旗从沼泽中一起拉了出来。队伍继续前进，小战士依旧掌着军旗走在最前面，毫无畏惧，毫无胆怯。

……

六盘山上高峰，红旗漫卷西风。走完二万五千里长征的中国工农红军，将军旗漫卷在抗日救国的前线。久经日寇凌虐的人民，终于在中华民族最危难的时候，看到了共产党的旗帜，看到了人民自己的旗帜。

△30年前，海军511舰官兵面向军旗宣誓，并投放宣示南海主权的“舰铭牌”，这是南海主权宣誓时的签名军旗（收藏于军事博物馆）

某连军史馆里陈列着一面千疮百孔的军旗，我第一次看到它就被深深地震撼了，颜料染红的地方已经褪色，烈士鲜血染红的地方却依旧红如旭日。

这个连队曾经担任阻击日寇的任务，出发前他们在军旗下宣誓，血流不止，死战不休，人在旗在，旗毁人亡。后来连队与日寇拼得只剩下了为数不多的人，他们在整理战友遗体时，从牺牲连长的怀里找到了这面血染的军旗，从那以后，南征北战，无论建制完整与否，他们都带着这面军旗，这面旗帜成了他们心中的图腾。

一首《军旗，战士的旗》唱出了军人的心声：看见了朝霞，就看到了你，你像朝霞铺满在战士心底；想到了烈火，就想到了你，你像烈火召唤战士去杀敌。啊军旗，战士的旗，祖国不能离开你，战士不能离开你，胜利不能离开你。

△志愿军第15军官兵将布满381个弹孔的战旗插在上甘岭主峰阵地

是的，军旗的召唤是力量的召唤，军旗的指引是胜利的指引。你可曾见过空降兵部队军史馆里陈列的那面带着381个弹孔的军旗？它是志愿军战士在上甘岭战场上与联合国军殊死较量的见证，它是人类战争史上奇迹的见证。

历史虽已久远，但这面旗帜却永远飘扬在空降兵部队官兵的心中，它连同它的红色底蕴深深地烙印在空降兵部队官兵的基因里。当年汶川特大地震灾区，“空降兵十五勇士”那惊天一跃，再一次使得这面军旗的红色底蕴变得更加厚重，而随着空中绽放的伞花，这面军旗所蕴含的希望因子在灾区弥漫开来。看到八一军旗飘扬，危难中就有了希望！

△1998年抗洪大堤上飘扬的旗帜

军旗承载着人民的希望，也承载着民族的未来。面对风起云涌的大变革，习主席指示全军官兵要到中流击水。

2015年11月24日，中央军委改革工作会议召开，“史上最牛军改”拉开大幕。习主席先后亲自为陆军、火箭军、战略支援部队、五大战区、联勤保障部队、84个军级单位、军事科学院、国防大学、国防科技大学和武警部队等授军旗。

△2018年1月10日，中央军委向武警部队授旗仪式在北京八一大楼举行，习主席向武警部队授旗并致训词。

扛起习主席授予的军旗，接过来的是统帅的重托和红色基因的传承，扛起的是民族的希望和沉甸甸的使命。面对鲜红的军旗，新一代革命军人都在叩心自问，能不能像先烈那样，让军旗永不褪色，永远高高飘扬？

在雪域之巅，在九洋深处，在中华大地的每一个角落，有无数高亢的声音呐喊着：能！能！能！