董宏涛：与高铁一起奔跑的“动车医生”

人常说，自古忠孝难两全。面对家人，董宏涛感到遗憾和亏欠。因为一心忙于工作，岳父住院一年多，直到去世，他都没有在病床前端过一次饭、守护过一晚。从小学到高中，董宏涛没有给女儿开过一次家长会，一家人也没出去旅游过。去年，上大四的女儿开始在外实习，他才突然意识到自己永远错过了陪伴孩子的成长过程……