董宏涛：与高铁一起奔跑的“动车医生”

中国铁路
当你坐在平稳的列车上
观赏沿途的风景时
当你抵达目的地
奔向等候已久的亲人时
你是否知道有这样一群人
默默守护着这份甜蜜与幸福
他们叫做“动车组机械师”
董宏涛就是其中的一员
26年磨一剑，一朝试锋芒
不管是上车值乘还是下车检修
他都在和动车疑难杂症
死！磕！
董宏涛
西安动车段调度科应急台动车组机械师、“宏涛动车难症诊疗组”“董宏涛劳模创新工作室”负责人。入路26年来，他先后获得陕西省技术状元、全路技术能手、火车头奖章、全路劳动模范、铁路工匠等荣誉。
董宏涛是陕西高铁乃至中国高铁发展的亲历者、见证者。
2007年，西部地区首列“D”字头列车在陇海线西宝提速段顺利运行，董宏涛是首列动车组的随车机械师。
2010年，郑西高铁开通运营，董宏涛担当了首趟列车的值乘。
2013年至2014年，西宝、大西高铁西安至太原段相继建成，西安动车段成立，董宏涛始终坚守在草滩八路。
2017年，宝兰、西成高铁接连投用，董宏涛在应急台当“台长”，运筹斗室、掌控万里，护航动车组奔驰在广袤的神州大地上。
车在哪里，人就在哪里
确保旅客安全万无一失
是铁路人的使命
也是一个承诺。
1992年
从部队退伍入路
靠勤学苦练
董宏涛多次在段、车间举行的
技术比武中获得第一名
2007年
38岁的他通过竞聘成为
全路首批动车组机械师
“跑车”
是检车员和随车机械师的口头禅
他们和旅客们一起登上车
随时发现和处理在途运行问题
如幕后安全保镖
2007年至今
董宏涛和工友们车上车下
检修动车组累计
12.7万多组（次）
组组安全无忧
次次安全抵达
兑现了
“万无一失”的安全承诺
11年来
中国铁路西安局集团有限公司的
动车组从1组发展到126组
运行从宝鸡一个方向
辐射到23个直辖市和省会城市
动车运用所能力从2线2列位
扩展为10线20列位
管内高铁从无发展到844公里
董宏涛一直是
一名动车组机械师
我脑子里装着车
其他人和事就很难放心上
人常说，自古忠孝难两全。面对家人，董宏涛感到遗憾和亏欠。因为一心忙于工作，岳父住院一年多，直到去世，他都没有在病床前端过一次饭、守护过一晚。从小学到高中，董宏涛没有给女儿开过一次家长会，一家人也没出去旅游过。去年，上大四的女儿开始在外实习，他才突然意识到自己永远错过了陪伴孩子的成长过程……
回顾26年铁路生涯
不会“一心二用”的
董宏涛用“笨”字调侃自己
但他却用实际行动诠释着
动车组安全“守护者”的
责任与担当
以强烈的事业心和责任感彰显了
一名共产党员的坚定信念
一个动车组机械师的职业追求
以前
机械师老是提着工具箱
处理突发情况
董宏涛带领团队研发了
多功能动车应急处置背心及腰带
将17种工具有序装在
背心或腰包里
极大提升了应急处置效率
把随车机械师的双手
完全解放出来
这两项成果获得了实用新型专利
2015年至2017年，董宏涛团队研发的多功能测量尺、动车组救援用32芯线电气连接器插头拆装专用工具、受电弓气管圆螺母快速安装扭矩扳手等成果获得5项国家专利。
董宏涛为工作室成员讲解他研制的动车检修工具作用原理。
每次新线、新车上线运营时
我都感到一种
泰山覆顶般的安全压力
只有列车到终点了
旅客安全了
我才觉得心里轻松了
在动车组激增的关键时期
西安动车段相继成立
“宏涛动车难症诊疗组”
“董宏涛劳模创新工作室”
董宏涛都是带头人
董宏涛在动车检修现场为青工传授动车组检修经验
诊疗组成立以来
先后破解难题300余件
排查故障近2000件
2015年应急台成立后
处理了200余趟
动车组运行途中的突发情况
为随车机械师提供了
近千次技术支持
一种执着的信念
一名守护者的赤胆忠心
如董宏涛守卫的动车组
只要在路上奔跑
唯一的执念就是
奋勇向前、当好先行
文字：唐茹 程党团
图片：王曙天
编辑：孙晓远