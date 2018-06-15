端午佳节，感知习近平金句里的家国情怀！

来源：央视网

龙舟竞渡，粽米飘香。

千百年来，端午节日与端午文化绵延不绝。

“我们是中华儿女，要了解中华民族历史，秉承中华文化基因，有民族自豪感和文化自信心”。

党的十八大以来，关于中华优秀传统文化的思想内涵、道德精髓、现代价值和传承理念，习近平总书记发表过一系列重要论述，形成了系统的传统文化观，将中华优秀传统文化提升到崭新阶段。

忠于祖国，忠于人民

爱国，是人世间最深层、最持久的情感，是一个人立德之源、立功之本。孙中山先生说，做人最大的事情，“就是要知道怎么样爱国”。我们常讲，做人要有气节、要有人格。气节也好，人格也好，爱国是第一位的。我们是中华儿女，要了解中华民族历史，秉承中华文化基因，有民族自豪感和文化自信心。要时时想到国家，处处想到人民，做到“利于国者爱之，害于国者恶之”。

——2018年5月2日 习近平在北京大学师生座谈会上的讲话

中国人是了不起的。我们有5000多年源远流长的文明历史，是世界古代文明中唯一没有中断而延续至今的。在有史籍记载的多数时间里，中华民族在经济、科学、文化、艺术等诸多领域都走在世界前列，为人类文明进步作出过巨大贡献。

——2017年6月30日 习近平在香港特别行政区政府欢迎晚宴上的致辞

中国人民抗日战争异常惨烈，从战略防御到战略相持，进而发展到战略反攻，无论是正面战场还是敌后战场，中国人民同仇敌忾、共赴国难，铁骨铮铮、视死如归，奏响了气壮山河的英雄凯歌。杨靖宇、赵尚志、左权、彭雪枫、佟麟阁、赵登禹、张自忠、戴安澜等一批抗日将领，八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”、东北抗联八位女战士、国民党军“八百壮士”等众多英雄群体，就是中国人民不畏强暴、以身殉国的杰出代表。正所谓“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。”

——2014年9月3日 习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

无比自豪，无比自信

文化是一个国家、一个民族的灵魂。文化兴国运兴，文化强民族强。没有高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，就没有中华民族伟大复兴。要坚持中国特色社会主义文化发展道路，激发全民族文化创新创造活力，建设社会主义文化强国。

——2017年10月18日 习近平在中国共产党第十九次全国代表大会上的报告

中华民族拥有悠久历史和灿烂文明，但近代以后历经血与火的磨难。中国人民没有向命运屈服，而是奋起抗争、自强不息，经过长期奋斗，而今走上了实现中华民族伟大复兴的康庄大道。回顾历史，支撑我们这个古老民族走到今天的，支撑5000多年中华文明延绵至今的，是植根于中华民族血脉深处的文化基因。

——2017年12月1日 习近平在中国共产党与世界政党高层对话会上的主旨讲话

在每一个历史时期，中华民族都留下了无数不朽作品。从诗经、楚辞、汉赋，到唐诗、宋词、元曲、明清小说等，共同铸就了灿烂的中国文艺历史星河。中华民族文艺创造力是如此强大、创造的成就是如此辉煌，中华民族素有文化自信的气度，我们应该为此感到无比自豪，也应该为此感到无比自信。

——2016年11月30日 习近平在中国文联十大、中国作协九大开幕式上的讲话

屈原的“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”，杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”、“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，李绅的“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，郑板桥的“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，等等，也都是深刻反映人民心声的作品和佳句。

——2014年10月15日 习近平在文艺工作座谈会上的讲话

上下求索，勇于创新

“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”全党同志一定要不忘初心、继续前进，永远保持谦虚、谨慎、不骄、不躁的作风，永远保持艰苦奋斗的作风，勇于变革、勇于创新，永不僵化、永不停滞，继续在这场历史性考试中经受考验，努力向历史、向人民交出新的更加优异的答卷！

——2016年7月1日 习近平在庆祝中国共产党成立95周年大会上的讲话

发展是第一要务，人才是第一资源，创新是第一动力。如果不走创新驱动的道路，新旧动能不能够顺利转换，中国就不可能真正强大起来。强起来要靠创新，创新要靠人才。

——2018年3月7日 习近平在广东代表团参加审议

创新从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。

——2018年5月28日 习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会上的讲话

今天，中国人民的创造精神正在前所未有地迸发出来，推动我国日新月异向前发展，大踏步走在世界前列。我相信，只要13亿多中国人民始终发扬这种伟大创造精神，我们就一定能够创造出一个又一个人间奇迹！

——2018年3月20日 习近平在第十三届全国人民代表大会第一次会议上的讲话

（整理/吕媛媛，网站首页图：新华社资料图片）