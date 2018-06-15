习近平致信祝贺人民日报创刊70周年

习近平致信祝贺人民日报创刊70周年强调

忠实履行党的新闻舆论工作职责使命

不断提升传播力引导力影响力公信力

新华社北京6月15日电（记者罗争光）在人民日报创刊70周年之际，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平发来贺信，代表党中央表示热烈的祝贺，向报社全体新闻工作者和离退休同志致以诚挚的问候。

习近平在贺信中指出，人民日报是党中央机关报。70年来，在党中央坚强领导下，人民日报坚持政治家办报和党性原则，与党和人民同心同德，深入宣传党的理论和路线方针政策，热情报道人民的伟大实践，在革命、建设、改革各个历史时期发挥了十分重要的作用，创造了光荣历史。

习近平强调，当前，中国特色社会主义进入了新时代，全面建设社会主义现代化强国新征程已经开启。人民日报要深入学习贯彻新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，忠实履行党的新闻舆论工作职责使命，坚持正确政治方向，弘扬优良传统，深化改革创新，加强队伍建设，改进宣传报道，讲好中国故事，构建全媒体传播格局，不断提升传播力、引导力、影响力、公信力，为实现“两个一百年”奋斗目标、实现中华民族伟大复兴的中国梦作出新的更大贡献。

15日上午，人民日报社举行庆祝创刊70周年大会。中共中央政治局委员、中宣部部长黄坤明出席大会并讲话。他说，要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，牢牢把握正确舆论导向，推动党的创新理论深入人心，壮大主流舆论，传播主流价值，做宣传新时代、记录新时代、讴歌新时代的排头兵。

会上宣读了习近平的贺信，人民日报社负责人和老职工、青年记者编辑代表先后发言。

1948年6月15日，人民日报在河北省平山县里庄创刊。1949年8月1日，中共中央决定人民日报为中共中央机关报。经过70年发展，人民日报社现拥有报纸、杂志、网站、客户端等10多种载体，400多个发布终端，覆盖用户总数达7.86亿。