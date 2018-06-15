重点都在这！习近平山东考察说的这些话不容错过

视频点击：http://news.cctv.com/2018/06/15/ARTIgQvO0JmTipUuGCukBZeE180615.shtml
央视网消息：6月14日，《新闻联播》头条用时23分钟播报了习近平6月12日至14日的山东之行。在山东考察期间，习近平深入科研院所、社区、党性教育基地、企业、农村，深入了解和考察了党的十九大精神在当地的贯彻落实和经济社会发展情况。习近平强调，切实把新发展理念落到实处，不断取得高质量发展新成就，不断增强经济社会发展创新力，更好满足人民日益增长的美好生活需要。
考察期间，习近平在科技创新、党性教育、生态建设、高质量发展、乡村振兴、民生福祉等多个方面金句频出，值得珍藏。
谈科技创新
“我们要建设海洋强国，我一直有这样一个信念，发展海洋经济、海洋科研，一定要抓好。我们对海洋的认识在逐步的加强中，你们要关心海洋、认识海洋、经略海洋，下一步这方面要发力，推动它的发展，关键的技术要靠我们自己研发，海洋经济的发展前途无量。祝你们再接再厉、创造辉煌，为祖国为民族立新功。”
——6月12日习近平考察青岛海洋科学与技术试点国家实验室
要坚持走自主创新之路，要有这么一股劲，要有这样的坚定信念和追求，不断在关键核心技术研发上取得新突破。
——6月13日，习近平在万华烟台工业园
国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力，研发和掌握更多的国之重器。国有企业要深化改革创新，努力建成现代企业。要坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持建强国有企业基层党组织不放松，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。
——6月13日，习近平在中集来福士海洋工程有限公司烟台基地
谈党性教育
我一直想来这里看一看，受受教育。要警钟长鸣，铭记历史教训，13亿多中国人要发愤图强，把我们的国家建设得更好更强大。
——6月12日，习近平在胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区
我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史，从历史中汲取更多精神营养。要加强国家重点文物保护，让优秀文物世代相传。
——6月13日，习近平在山东蓬莱市
我们党要永远立于不败之地，就要不断推进自我革命，教育引导党员、干部，特别是领导干部从思想上正本清源、固本培元，筑牢思想道德防线，增强拒腐防变和抵御风险能力，时刻保持共产党人的政治本色。领导干部必须珍惜权力、管好权力、慎用权力，自觉接受各方面监督，做到忠诚老实、言行一致、表里如一，时刻想着为党分忧、为党奉献。
——6月14日，习近平听取山东省委和省政府工作汇报时
谈高质量发展
一个国家要发展，明确目标和路径很重要。我们的目标就是实现中华民族伟大复兴的中国梦。创新发展、新旧动能转换，是我们能否过坎的关键。要坚持把发展基点放在创新上，发挥我国社会主义制度能够集中力量办大事的制度优势，大力培育创新优势企业，塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展。
——6月14日习近平在浪潮集团高端容错计算机生产基地
推动高质量发展，关键是要按照新发展理念的要求，以供给侧结构性改革为主线，推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革。要坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展，推动基础设施提升，推动海洋强省建设，推动深化改革开放，推动高质量发展取得有效进展。
——6月14日，习近平听取山东省委和省政府工作汇报时
谈乡村振兴
乡村振兴，人才是关键。要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障。要加强基层党组织建设，选好配强党组织带头人，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，为乡村振兴提供组织保证。
——6月14日，习近平在济南市章丘区双山街道三涧溪村
农业农村工作，说一千，道一万，增加农民收入是关键。要加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来。要把党的政策用生动通俗的形式宣传好，让广大群众听得懂、能理解。要加强村规民约建设，移风易俗，为农民减轻负担。
——6月14日，习近平在济南市章丘区双山街道三涧溪村
农业大省的责任首先是维护国家粮食安全。要把粮食生产抓紧抓好，把农业结构调活调优，把农民增收夯实夯牢，把脱贫攻坚战打好打赢，扎实实施乡村振兴战略，打造乡村振兴的齐鲁样板。
——6月14日，习近平听取山东省委和省政府工作汇报时
谈民生福祉
城市是人民的城市，要多打造市民休闲观光、健身活动的地点，让人民群众生活更方便、更丰富多彩。要推动社会治理重心向基层下移，把更多资源、服务、管理放到社区，更好为社区居民提供精准化、精细化服务。
——6月12日，习近平在青岛市李沧区上流佳苑社区
民之所盼，政之所向。增进民生福祉是发展的根本目的。做民生工作，首先要有为民情怀。要多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。要坚持以人民为中心的发展思想，扭住人民群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、食品药品安全、社会治安等问题，扎扎实实把民生工作做好。
——6月14日，习近平听取山东省委和省政府工作汇报时
谈生态建设
良好生态环境是经济社会持续健康发展的重要基础，要把生态文明建设放在突出地位，把绿水青山就是金山银山的理念印在脑子里、落实在行动上，统筹山水林田湖草系统治理，让祖国大地不断绿起来、美起来。
——6月12日习近平考察华夏集团生态修复项目时
（整理/李慧）