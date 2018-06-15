重点都在这！习近平山东考察说的这些话不容错过

谈科技创新

“我们要建设海洋强国，我一直有这样一个信念，发展海洋经济、海洋科研，一定要抓好。我们对海洋的认识在逐步的加强中，你们要关心海洋、认识海洋、经略海洋，下一步这方面要发力，推动它的发展，关键的技术要靠我们自己研发，海洋经济的发展前途无量。祝你们再接再厉、创造辉煌，为祖国为民族立新功。”

——6月12日习近平考察青岛海洋科学与技术试点国家实验室

要坚持走自主创新之路，要有这么一股劲，要有这样的坚定信念和追求，不断在关键核心技术研发上取得新突破。

——6月13日，习近平在万华烟台工业园

国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力，研发和掌握更多的国之重器。国有企业要深化改革创新，努力建成现代企业。要坚持党对国有企业的领导不动摇，坚持建强国有企业基层党组织不放松，为做强做优做大国有企业提供坚强组织保证。

——6月13日，习近平在中集来福士海洋工程有限公司烟台基地