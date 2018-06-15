17岁生日快乐！习近平这样讲述“上合故事”

新华网记者 张敏彦

【学习进行时】17岁的上海合作组织，风华正茂。值此重要时刻，上合组织青岛峰会隆重举行，习近平主席主持会议并发表重要讲话。五年来，习近平连续出席上合组织峰会，持续不断地向世界讲述“上合故事”，贡献中国智慧、展现中国担当。新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，为您解读。

6月15日，是上合组织17岁的生日。

几天前，青岛峰会刚刚落下帷幕。这是上合组织扩员后召开的首次峰会，也是习近平主席首次以中国国家元首身份主持上合组织峰会。峰会上，习近平回顾了上合组织17年来不平凡的发展历程，并为上合组织擘画出未来发展蓝图。

发展壮大,上合新“全家福”首次亮相

“今天，上海合作组织是世界上幅员最广、人口最多的综合性区域合作组织，成员国的经济和人口总量分别约占全球的20%和40%。”青岛峰会上，习近平这么概括上合组织的“体量”。

时钟回拨至2001年6月15日，中国上海。

随着《上海合作组织成立宣言》的签署，中国、俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、乌兹别克斯坦六国携手合作，上海合作组织诞生了。

由中国参与创建、以中国城市命名、秘书处设在中国境内......17年来，这个区域性国际组织一路走来，不断发展壮大，打上了深深的中国印记。

五年来，从比什凯克到杜尚别，从乌法到塔什干，再到阿斯塔纳……习近平连续出席上合组织峰会，向上合组织贡献中国智慧、展现中国担当。

2017年6月，上合组织首次扩员，阿斯塔纳见证了这个历史性时刻。“今天，我们将接收印度、巴基斯坦为成员国。”习近平在阿斯塔纳峰会上发表重要讲话时郑重宣布。

自此，上合组织成为人口占世界近一半、面积超过欧亚大陆60%的综合性区域组织。

几天前，在黄海之滨、山海之间，上合组织扩员后的“全家福”首次亮相世界。

如今，上合组织拥有8个成员国、4个观察员国、6个对话伙伴，并同联合国等国际和地区组织建立了广泛的合作关系。同以往的上合会议相比，此次青岛峰会可谓规模最大，成果最多，创造了一系列上合组织的纪录。

17载风雨兼程，17载携手共进。

从最初的六国合作到现在八国携手，上合组织发展道路越走越宽，务实合作成果越来越多，国际影响越来越大。

同频共振，“一带一路”为上合注入新内涵

与“一带一路”“结缘”，被视为过去5年上合组织最大变化之一。

2013年9月，习近平在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学发表演讲，面向欧亚各国提出共同建设丝绸之路经济带倡议。几天后，他又在比什凯克峰会上发出邀约：“上海合作组织６个成员国和５个观察员国都位于古丝绸之路沿线。作为上海合作组织成员国和观察员国，我们有责任把丝绸之路精神传承下去，发扬光大。”

在地理范围上，上合组织与“一带一路”倡议高度契合。同时，在发展理念上，两者也有高度的契合性。“上海精神”与“丝路精神”同频共振、交相辉映。

同俄罗斯总统规划“一带一路”，同欧亚经济联盟对接合作，同巴基斯坦总理畅叙中巴经济走廊发展前景，同白俄罗斯总统探讨中白工业园建设进度……五年来，以上合“大家庭”双多边活动为桥，习近平亲力亲为，推动“一带一路”融入上合“大家庭”发展蓝图，为上合务实合作注入蓬勃动力、拓开崭新天地。

上合组织秘书长阿利莫夫说，近年来上合组织各成员国提出了一系列推动组织合作的倡议，其中最重要的就是习近平提出的“一带一路”倡议。

丝路延绵，为上合组织注入了新的内涵。

2015年，中俄签署关于丝绸之路经济带建设和欧亚经济联盟对接合作的联合声明两个月后，共建丝绸之路经济带被写入乌法峰会宣言，上合组织合作和“一带一路”建设进入融合发展新阶段。

2016年塔什干峰会，中俄蒙三国元首共同见证《建设中蒙俄经济走廊规划纲要》签署，“一带一路”首个多边经济合作走廊步入正式实施阶段。

在习近平亲自推动下，经过各方共同努力，“一带一路”建设与上合组织合作相得益彰，打造共同发展繁荣的新引擎，为上合组织开展互利合作开辟了更加广阔的空间和前景。

坚守上合灵魂，打造上合命运共同体

17年来，上合组织创造性地提出并始终践行“上海精神”，开创了区域合作新模式，为地区和平与发展作出了新贡献，成为促进世界和平与发展、维护国际公平正义不可忽视的重要力量。

5年来，习近平主席连续出席上合组织峰会，坚守“上海精神”是贯穿其中的一条主线。

在青岛峰会上，习近平再次强调，“上海精神”是上合组织的灵魂和共同财富，必须加以坚持和弘扬。习近平提出发展观、安全观、合作观、文明观和全球治理观，概括总结了建设新型国际关系的基本理念，为“上海精神”增添了新的时代内涵。

世界大发展大变革大调整，既充满希望，也面临挑战。

尽管单边主义、贸易保护主义、逆全球化思潮抬头，但世界越来越成为一个“地球村”，各国日益利益交融、命运与共，谁也不能独善其身，合作共赢才是人心所向。

习近平在青岛峰会上强调，要继续在“上海精神”指引下，同舟共济，精诚合作，齐心协力构建上海合作组织命运共同体，推动建设新型国际关系，携手迈向持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

上合组织成员国比邻而居，发展任务相似，命运紧密相连，理应为构建人类命运共同体发挥先导作用。

经各方协商一致，“确立人类命运共同体的共同理念”被写入青岛宣言，成为上合组织8国最重要的政治共识和努力目标。

17载传承，17载弘扬。

习近平关于“一带一路”的倡议，关于构建新型国际关系和构建人类命运共同体的理念，赋予了“上海精神”新的内涵，赋予了上合组织新的时代光彩。

青春上合，17岁生日快乐！