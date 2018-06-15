“这是我在亚洲第一次被问到的问题”——好莱坞特效大师约翰·休斯畅谈“技能”魔力

技能上海 今天

我们的世界技能大赛 2018 2021年，第46届世界技能大赛将在中国上海隆重拉开帷幕。为了提升青少年对技能大赛及当前技能发展的认识，技能上海官微重磅推出2018年“我们的世界技能大赛”技能大师进校园活动。 近日，由上海市高技能人才培养基地上海市信息服务业行业协会邀请，六获奥斯卡奖、为上百部好莱坞大片制作视觉特效的约翰·休斯John P. Hughes先生，走进沪上名校建平西校，与学生面对面介绍3D数字游戏艺术。本次活动由新闻晨报新媒体中心和上海市高技能人才培养基地上海市信息服务业行业协会承办。 3D数字游戏艺术是世界技能大赛竞赛项目中的其中之一，大量运用在电影、影视、游戏等我们熟悉的艺术形式中。本次好莱坞特效大师约翰·休斯建平西校行，通过生动的演讲与设备体验，让青少年了解了大片的特效制作流程，加深了对3D数字游戏艺术的热爱。

或许你对约翰·休斯的名字并不熟悉，但是你一定看过他参与制作的电影，《蝙蝠侠》、《速度与激情》系列、《X战警》、《指环王》、《哈利·波特》等上百部好莱坞大片都出自约翰·休斯的团队。

他曾7次获得奥斯卡奖，其中3次为视觉特效奖，作品分别为《小猪宝贝》、《黄金罗盘》和《少年派的奇幻漂流》；4次奥斯卡电影科技成果奖。可以说是好莱坞资深金牌特效制作啦～

约翰·休斯照片

看着约翰·休斯参与制作的部分电影，你都打卡了几部呢？

同学们对3D数字游戏艺术都抱着强烈的好奇心，对本次技能大师进校园的活动也是非常期待哦。咱们的好莱坞技能大师一入场便受到热烈欢迎，一点都不输当红明星哦！👇视频感受一下吧～

上海市高技能人才培养基地上海市信息服务业行业协会的负责人钱建英老师向在座的师生们介绍了约翰·休斯先生以及其团队。

平易近人的约翰·休斯先生，为了本次进校园活动精心准备了演讲设备、VR体验设备，让学生们可以在一个半小时的讲座中，获取更多关于电影特效制作的干货，可谓诚意满满哦～

身穿《少年派的奇幻漂流》纪念T恤的约翰·休斯，从电影特效制作流程讲起，深入浅出的介绍了例如建模、剪辑、输入、扣像等专业环节。

除了解说术语，约翰·休斯还用亲身实例，用本专业的动画视频，生动形象的解构某一个具体的特效镜头是如何完成的，让现场的同学大开眼界，现场一片”哇“的惊叹。终于知道特效大片是如何炼成的啦！

特效制作需要考虑各种细节，追求最真实的效果。约翰·休斯坦言3D数字游戏艺术工作者，不仅仅需要过人的艺术水平，更要对现实生活有敏锐的观察和综合的知识水平。例如制作特效老虎的时候，就要模仿老虎的纹路，这就要求特效师有一定的生物、物理、数学等学科知识。（搞艺术也要学好数理化哦～）

约翰·休斯解说绿幕技术

本次活动技能上海官方微信早前就推出了直播链接，不能到现场的粉丝也可以通过免费直播领略技能大师的风采。在建平西校，全校开通了教室同步直播功能，没有进入会场的同学，也能坐在教室感受现场的火热气氛啦！

在讲座开始前，休斯团队还在现场特设了一个VR体验角，带来了时下最流行的VR设备，到场的学生可以通过头戴VR体验一把模拟过山车的刺激。逼真的画面设计，让前来体验的学生大呼过瘾。

学生体验VR设备中

“你为什么选择做这行？”、“成功的关键是什么？”“最喜欢自己的哪部电影？”、“最崇拜的人是谁”......

这些问题都出自现场的建平西校学生，PS，都是全英文提问哦！（有没有对学霸的星星眼～）除了炫酷的视频与精彩的演讲，最后的互动环节将整场活动的气氛推向了高潮。一个个有趣的问题和学生们大方的英文表达让技能大师非常惊喜，与学生们做了真诚的分享，直言学生非常优秀。

建平西校学生提问环节

约翰休斯与学生签名合影

参与的讲座的不少同学在演讲后，表示对3D数字游戏艺术产生了浓厚的兴趣，向往这样一门艺术类的技能项目，也希望自己能成为像约翰·休斯这样的特效大师。

无论是技能大师的技能生涯还是他对待事业的态度，都让人由衷敬佩，从而更加崇敬技能，关注技能领域的动态，寻找自己的潜能所在。

约翰·休斯与学生们的合影