做优营商环境 做实“一网通办”！李强召开部分区委书记座谈会再作强调

聚精会神谋发展，持续用力补短板，倾情倾力惠民生，驰而不息抓党建

“营商环境没有最好，只有更好，要把‘一网通办’作为优化营商环境的重要抓手，在集成度上下更大功夫，持续用力、久久为功，让群众和企业有更多的获得感！”市委书记李强今天上午在主持召开部分区委书记座谈会时强调，全市各区要按照以习近平同志为核心的党中央对上海工作的指示要求，聚精会神谋发展，持续用力补短板，倾情倾力惠民生，驰而不息抓党建，为保质保量完成全年目标任务打好坚实基础。

3个多小时的座谈会上，崇明、松江、虹口、普陀、徐汇、静安、金山、奉贤区委书记先后发言，围绕市委重点工作，就当前经济社会发展和城市管理中的重点难点交流做法和思考，并对市委工作提出意见建议。李强认真倾听记录，就优化营商环境、经济转型升级、推动民生改善等和与会同志进行深入分析讨论。

李强说，今年以来，各区按照市委、市政府的决策部署，聚焦重点，狠抓落实，工作推进有力有序。当前目标任务十分明确，关键是心无旁骛抓落实。发展是第一要务，要聚焦重点关键，全力推动高质量发展，加快构建特色鲜明的现代产业体系，着力优化营商环境，不断提升城市能级和核心竞争力。

“营商环境是一个区域经济发展的土壤，有了好的土壤，企业就会愿意来这里落地生根。”李强说，要突出做优营商环境，真正做实“一网通办”。强化流程再造，该减的环节要减，可调整的流程要调，串联可改并联的要改，切实提升审批效率。各区要基于应用和需求，提出数据共享、流程再造的建议，并在业务受理中改进模式，把“一网通办”抓得更好、抓出明显成效，真正惠及广大群众和企业。

李强指出，近年来全市补短板工作取得很大成效，在补短板问题上，开弓没有回头箭。要针对最困难的对象、最可能造成安全隐患的问题，切实补好城市管理的短板。持续用力抓好“五违四必”区域环境综合整治。要下大决心推进生活垃圾分类，加大力度、积极探索，更好发挥社区基层和自治组织作用，采取更加有效的措施，推动形成良好的垃圾分类习惯。要从实际出发加快实施乡村振兴战略，把发展生产与改善生活结合起来，把形态改变与百姓增收结合起来，切实发挥好农村“带头人”的作用。

“群众关心的事，再小也是大事。”李强指出，要深入开展大调研，及时了解群众的急难愁盼，从具体事、小事抓起，真正抓到点子上。涉及特殊困难群体的旧区改造、老旧住房加装电梯等问题，要进一步增强工作紧迫感、责任感，创新方式方法，千方百计推动问题解决。涉及广大市民的民生问题，要通过提升社区服务能力，着力解决好群众的身边事、日常事，尤其重视养老问题。做好各方面工作，关键在党，要强化管党治党责任，全面加强党的领导和党的建设，充分发挥各级党组织和党员作用，为全市发展大局提供坚强保证。

市委常委、市委秘书长诸葛宇杰参加座谈。