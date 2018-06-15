习近平在视察北部战区海军时强调 贯彻转型建设要求 锻造海上精兵劲旅

6月11日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察北部战区海军。这是习近平听取北部战区海军工作汇报后发表重要讲话。新华社记者李刚摄

6月11日下午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平视察北部战区海军。这是习近平来到某潜艇部队，登上潜艇，同艇员亲切交谈。新华社记者李刚摄

新华社济南6月15日电（记者李宣良、吴登峰）中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平11日下午视察北部战区海军，强调要坚决贯彻新时代党的强军思想，坚持政治建军、改革强军、科技兴军、依法治军，贯彻转型建设要求，锻造海上精兵劲旅，坚决完成党和人民赋予的各项任务。

夏日的青岛，红瓦绿树，碧海清风。15时30分许，习近平来到某潜艇部队，首先听取了部队建设有关情况介绍。军港码头上，前不久参加过南海海域海上阅兵的某新型潜艇伏波静卧，满旗高悬，艇员们在艇面上分区列队，精神抖擞迎接习近平到来。习近平登上潜艇，走到艇员们中间。习近平一直牵挂着常年奋斗在深海大洋的潜艇兵们，他关切询问官兵的工作生活情况。了解到官兵们爱岗敬业、战风斗浪，圆满完成各项工作时，习近平点头赞许。习近平下舱室、进战位，详细了解武器弹药技战术性能。他勉励官兵们坚定理想信念，建设坚强集体，把打赢本领搞过硬。习近平在潜艇航泊日志上郑重签名。离开码头时，习近平特意走向停泊在附近的另一艘潜艇，向整齐站坡的官兵们挥手致意。

习近平在综合模拟楼察看了潜艇部队训练情况。模拟训练设施怎么样？能不能满足需要？有没有实际困难？习近平边走边看，问得很仔细。得知训练设施能够较好模拟实装性能参数，官兵们在这里得到很大锻炼，习近平很高兴，叮嘱有关方面加强训练条件建设，为部队训练提供有力支撑。在声纳听音训练室，官兵们正紧张进行声纳听音识别训练。习近平现场出题抽考，官兵们踊跃作答。看到一名战士报出的答案准确无误，习近平竖起大拇指为他点赞。

离开潜艇部队，习近平来到北部战区海军机关，亲切接见北部战区海军副师职以上领导干部，同大家合影留念。

随后，习近平听取了北部战区海军工作汇报，并发表重要讲话。习近平指出，要正确把握国家安全形势变化，抓紧推进军事斗争准备，做好作战筹划、力量手段建设、指挥体系建设等方面工作。要认真落实新一代军事训练条例和军事训练大纲，加大训练强度，创新训练模式，严格训练监察。要开展新时代群众性练兵比武，加强针对性训练、实案化训练、指挥员训练，加强军事斗争一线练兵。

习近平强调，要用好改革有利条件，贯彻海军转型建设要求，加快把精锐作战力量搞上去。要积极探索实践，扭住薄弱环节，聚力攻关突破，加快提升能力。要加强前瞻谋划和顶层设计，推进海军航空兵转型建设。

习近平指出，要毫不动摇坚持党对军队绝对领导，加强各级党组织建设，持之以恒正风肃纪反腐，从严抓好强化战斗队思想、落实战斗力标准工作，把从严要求落实到部队建设各方面和全过程。要狠抓经常性基础性工作，满腔热忱为官兵办实事、解难事，把广大官兵积极性、主动性、创造性充分调动起来。

习近平强调，部队要做好军民融合发展工作，搞好同地方有关部门协调配合，加强制度机制和发展模式创新。

6月14日上午，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在济南亲切接见驻山东部队副师职以上领导干部。新华社记者李刚摄

14日上午，习近平在济南亲切接见了驻山东部队副师职以上领导干部，同大家合影留念。

许其亮等参加活动。