培育优秀公关人才 助力社会经济发展 | 上海市公关协会连续五年颁发公关专项奖学金

6月14日下午，“2017年度上海高校公共关系学专业专项奖学金”颁奖大会在上海交通大学举行。由上海6所高校评选并经批准的98名公关专业优秀学生获奖，这是上海市公共关系协会联合上海市教委、团市委连续第五年评选的公关专业专项奖学金。五年来，已累计发放奖学金160万元，有500余名本科生、硕士研究生、博士研究生获奖。上海市人大常委会副主任高小玫、上海市政协副主席周汉民以及市教委、团市委的领导出席颁奖仪式。

从2013年起，上海市公共关系协会每年出资30万元设立专项奖学金。其设立目的在于确保公关事业后继有人，不断发展壮大。公共关系主要从事组织机构信息传播，关系协调与形象管理事务的咨询、策划、实施和服务的管理职能，相当一段时间内，国内对“公共关系”一词非常陌生，甚至有所误解，也很少有经过专业培训的人士从事这项工作。随着改革开放的深入，公共关系行业成为现代服务业的重要组成部分，企业公关、政府公关、城市公关、国家公关正成为不可遏制的发展潮流。专项奖学金用以奖励上海市高校公共关系专业全日制在校优秀本科生和研究生，并以此带动全社会重视高校公关教育，重视公关人才的培养和使用。

上海市公关协会通过组建学术委员会和学生分会、举办国际高峰论坛、会员沙龙、高端讲座、搭建高校与公关公司沟通平台等发现人才、培养人才。在公关协会的各项活动中，都热情邀请高校公关专业师生参加，注重发挥他们的作用。五年来，许多优秀公关专业学生在就读和实习期间，就已经被沪上不少知名公关公司关注并跟踪培养；一些获得公关专项奖学金的优秀同学在本市各项重大活动中发挥着骨干作用，充分显示高校公关专业专项奖学金所发挥的积极作用。

全国首创的也是唯一的高校公关奖学金评比之所以能越办越好，品牌效应不断扩大，起到促进上海高校公关专业发展，助力上海经济社会腾飞的积极作用，在于市委、市政府的重视和支持，在于市人大、市政协、市委统战部的关怀指导，每次颁奖大会，领导同志都亲自出席；在于评选颁奖工作有一套行之有效的良好体制、机制；在于市教委、团市委、公关协会三家的精诚合作；在于复旦大学、上海外国语学院、华东师范大学、东华大学、上海师范大学、上海第二工业大学等六所高校领导重视，老师同学的广泛投入；五年来，上海高校公关专业专项奖学金评选颁奖工作不断完善、不断深入，其影响和效果逐年提升，得到社会各界的广泛赞赏。

上海市高校公共关系学专业奖学金的评选表彰一直是上海市公关协会的一项重点工作。上海市公关协会始终围绕市委市政府的中心工作，积极发挥上海公共关系行业的人才优势，聚焦行业发展方向，重视以公共关系的科学知识，服务于改革、开放、发展的大局，服务于上海城市发展的未来。上海市高校公共关系学专业奖学金的评选表彰已和国际公关论坛、优秀公关案例评一起，成为上海市公关协会具有影响力的三大品牌。

出席颁奖大会的还有复旦大学、华东师范大学、上海外国语大学、东华大学、上海师范大学、上海第二工业大学六所高校的院系领导，上海各大公关公司高管、公关专业教师和学生等300余人。