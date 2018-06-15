今天市委常委会研究的事项事关每个人！看看都有哪些

市委常委会今天下午（6月15日）举行会议，传达学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神。会议还研究了长三角地区主要领导座谈会成果和长三角区域大气和水污染防治协作小组工作会议精神落实，建立开放型经济新体制行动方案，贯彻落实中央深化地方机构改革部署等事项。市委书记李强主持会议并讲话。

会议强调，要认真学习贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要指示精神，不折不扣贯彻落实中央要求，进一步加大东西部扶贫协作工作力度，助推对口地区打赢打好脱贫攻坚战。要强化政治意识，进一步动员全市各方力量参与；强化精准意识，进一步聚焦脱贫目标；强化创新意识，进一步提升帮扶实效；强化长效意识，进一步帮助贫困群众稳定脱贫。

会议强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于推动长三角更高质量一体化发展的重要指示精神，增强发挥龙头带动作用的思想自觉和行动自觉。全面对照长三角地区主要领导座谈会审议通过的三年行动计划，逐项做好任务分解落实。聚焦重点事项，加快推进一批互联互通、产业创新、战略协同、市场开放、民生工程项目。

会议指出，要全面落实中央打好污染防治攻坚战的决策部署，在推动长三角区域联防联控上下更大功夫，紧盯目标、紧盯问题，明确主体、明确举措，聚焦关键、抓紧落实。要加强大气、水污染防治协作与长三角一体化发展“两个平台”的协调联动，共同推动长三角在生态优先、绿色发展上走在前列。

会议通过了《上海市贯彻落实国家进一步扩大开放重大举措加快建立开放型经济新体制行动方案》，指出要深入贯彻落实习近平总书记在博鳌亚洲论坛上宣布的一系列扩大开放重大举措，切实抓好国家扩大开放重大举措在上海实施的系统集成。要聚焦重点、明确分工，把扩大开放与改革发展统筹起来，让行动方案成为上海以开放促改革、促发展的行动指南。

会议强调，要深刻认识深化机构改革的重大意义，准确把握地方党政机构改革的主要内容，坚持稳中求进工作总基调，确保中央改革决策部署在上海落实到位。

会议还研究了完善全市供水系统暨推进水厂深度处理实施方案、污水处理系统及污泥处理处置规划。会议指出，供水是关系群众生活的大事，要不断提高供水质量，把民生工程做好做实。要下定决心提高污水污泥和初期雨水处理标准和能力，持续提升上海水环境和人居环境。

会议还研究了其他事项。

编辑：孙欣祺

来源：文汇