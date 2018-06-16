曾索狄

“这届评委特别有眼光！”去年，《好家伙》《鸡毛飞上天》等现实题材力作在上海电视节白玉兰奖评选中折桂，演员张译、殷桃含着热泪发出了这样的赞叹。昨晚，颁奖嘉宾秦海璐在发现她主演的 《白鹿原》 摘得“最佳中国电视剧”这项重磅大奖时，同样忍不住红了眼眶，哽咽致谢：“踏踏实实地干事儿，是会被看到，被认可的！”

可以说，本届上海电视节白玉兰奖，又一次交出了让业界拍手叫好的答案。《白鹿原》、《我的前半生》等现实主义力作与“白玉兰”相遇，不仅激励了多年来默默耕耘的电视人，更呼应了新时代中国电视剧以人民为中心的创作导向，昭示了中国剧场发展的方向。

事实上，回看过去几天的上海电视节，类似动人的“相遇”还有很多——

在“与时代同行——中国电视剧60周年盛典”上，老中青三代电视人聚首，四大名著剧组同台，《大浦东》、《大江大河》 等新作整体亮相。舞台上一次次动人的相遇，让我们看到了60年来中国剧场的初心、努力与希望。

在白玉兰电视论坛和互联网影视高峰会上，传统电视人与新加入的互联网影视力量相遇了。如何以更丰富多元的表现模式，更喜闻乐见的呈现手法，更发人深省的内涵讲好中国故事？如何铺设平台、路径，让中国电视剧成功出海，用中国故事打开世界市场？“扎根生活，想人民之所想”，他们共同的宣言，掷地有声。

在上海电视节的电视市场上，新增设的“一带一路”主题馆更促成了中国剧场与海外影视人的相遇：3天14场推介活动，中国和“一带一路”沿线国家和地区的电视作品都有了集体亮相、展示的机会。他们惊喜地发现，原来，彼此的文化如此有趣。

最令人欣慰的，还有普通电视观众与好作品的相遇。今年，上海电视节特别设置的线下惠民导赏放映，展映了多部海内外的优秀电视剧、纪录片和动画片，部分场次在开票后两分钟内就全部订完。

这些骄傲、惊喜与欣慰的瞬间，足以让我们期待，来年与上海电视节，与更加精彩的中国剧场再相遇！