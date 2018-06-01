第24届上海电视节白玉兰奖揭晓-马伊琍折桂：我是上海长大的女生

晨报记者 曾索狄

昨晚，第24届上海电视节“白玉兰绽放”颁奖典礼在上海东方艺术中心举行。本届电视节白玉兰奖优秀节目征集，共收到来自50多个国家和地区的800多部优秀节目报名，入围55部作品，其中包括10部中国电视剧和10部海外电视剧。经过由中外电视艺术家组成的评委会最终评选，改编自陈忠实同名小说的电视剧《白鹿原》不负众望拿下最佳中国电视剧、最佳导演、最佳摄影三项大奖，何冰凭借《情满四合院》拿下最佳男主角，马伊琍则以《我的前半生》问鼎最佳女主角。

《白鹿原》成大赢家

改编自陈忠实同名小说的《白鹿原》，今年以10项提名领导，并最终在昨晚摘得了最佳中国电视剧、最佳导演、最佳摄影三个重磅奖项。评委会认为，整部作品忠实原著，可谓完美呈现，导演刘进“厚重地拓展了名著的域度，准确地完成了人物群像的精湛组合”，而整部作品也呈现了宏大超然的影像气质，“史感苍茫，塬比山高”。

事实上，陈忠实本人曾多次表示，最适合《白鹿原》的改编形式就是电视剧，只有电视剧的体量能装下小说庞大的时空和人物。为了拍成《白鹿原》，剧组端出了百万字的剧本，94位主演、400余人的拍摄团队、4万余人的群演规模，历时7个多月的拍摄才完成了这部厚重的作品。对此，导演刘进在领奖时由衷地感慨，作品的成功，是整个剧组的努力。从扎实的剧本到认真的表演，每一步都是整个剧组工作人员的共同付出。

而身为艺术总监和男主角张嘉译则回忆说，当初他拿到剧本就觉得特别激动，觉得有创作欲望。负责颁发“最佳中国电视剧”的《白鹿原》女主角秦海璐，则在念出获奖作品《白鹿原》三个字的一瞬间，就哽咽了。她特别致谢白玉兰奖对这份“踏实做好戏”的态度的认可，“我们这帮人辛辛苦苦地干了一件事儿，成了，说明踏踏实实地干事儿是会被看到，被认可的。”

评委会主席刘和平在受访时表示，本届白玉兰的入围作品都非常优秀，这让评委一度非常纠结，“今年是改革开放40周年，也是中国电视剧诞生60周年，在这个节点一下子冒出这么多好的电视剧，不愧于这两个伟大的年份。谢谢贡献了这么好的电视剧的从业人员！”

何冰马伊琍折桂

今年白玉兰奖的表演类奖项方面竞争激烈。最终，于和伟凭借《大军师司马懿之军师联盟》中全新的“曹操”形象摘得最佳男配角，何冰则以《情满四合院》中“嘴角带着坏笑，目光透着善良”的小人物“傻柱”摘得了最佳男主角。舞台上，何冰谦虚地表示：“与各位在一起提名，万分荣幸，让我们鼓励彼此在表演的道路上，勇敢一点，再勇敢一点！”

去年暑期的话题之作《我的前半生》此次同样收获颇丰：北方演员许娣因演活了上海丈母娘“薛甄珠”而摘下最佳女配角，编剧秦雯凭借“设身处地，直指人心，诠释了当代女性复杂的困境和独立的精神”的剧本获得最佳编剧奖，而马伊琍则凭借看似平淡却静水流深的表演，如愿摘得最佳女主角的殊荣。

“我是在上海的弄堂里长大的女孩子，能够在上海拿这个奖，对我意义重大。”马伊琍说，这次表演是她突破自我的过程，为了《我的前半生》，她每天哄睡孩子之后就反复背台词，而身边家人的提醒也让她意识到“我不能一直停留在我表演的舒适地带。”说到动情处，马伊琍更感谢父母，一直教育她做一个独立自信的上海女孩，她寄语所有的观众：“不要为取悦别人而活。每个人一生只有一次前半生的机会，勇敢地、努力地去爱、去犯错，但请记住一定要成长！”

新奖项颁给“幕后”

“我曾经亲眼看到，他三天三夜没合上眼睛，打着机器，布置、安放每一处的灯光。今天，我已经不再仅仅把他布的光看成对场景适当的艺术强调，我更愿意把它看成是艺术创作的指示灯……”在昨晚的颁奖礼上，83岁的老艺术家焦晃分享了他在拍摄电视剧《雍正王朝》时见证的一幕，道出了电视剧创作幕后工作人员的不易。

正是为了鼓励电视剧工作者发扬匠人精神，坚持精益求精，本届上海电视节白玉兰奖评选在继续关注导演、演员、编剧的同时，特别增设了最佳摄影与最佳美术两个制作类技术奖项。最终，黄伟凭借《白鹿原》摘得了白玉兰奖最佳摄影奖，《大军师司马懿之军师联盟》则拿下了白玉兰奖最佳美术奖。在颁发这两个奖项时，导演杨亚洲盛赞这份对幕后电视人的肯定：“一部优秀的电视剧完成是靠大家的力量，特别希望今后我们的电视节能让更多幕后英雄走到前台。”

此外，为激励中国电视工作者迈开“走出去”步伐，通过电视剧向世界展现中华优秀文化，本届电视节还设置了国际传播奖，在全球超过50多个国家和地区播出的《媳妇的美好时代》以及《父母爱情》折桂。