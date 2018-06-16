听！王菊和杨超越的真心话

晨报记者 徐宁

在《创造101》的舞台，有两个人最有争议：一个是“会说话”的王菊，一个是“长得好”的杨超越。两个女孩都是“逆风翻盘，向阳而生”，但境遇完全不同。

王菊相貌一般，身材一般，在一片白到发光的女孩中，她是个特别的存在。关于杨超越的争议一直都在社交平台尖锐对峙着，她舞跳得不好，歌唱得走音。有人说她“‘越’之不贤，难堪此任”；有人觉得“金无足赤，人无完人”。

日前，晨报记者记者专访了两位女孩。王菊的言谈流露出独立和自信，出人意料的是：她大女人的外表之下，有一颗小女人的心。杨超越也并不是一个简单的“傻白甜”，在她孩子气的背后，有一股强烈的真性情。

王菊：

“我不想做个普通的女孩子”

新闻晨报：你毕业于市三女中，读书时是一个怎样的女孩？

王菊：我就是一个很普通的学生。从初中开始，我觉得学习于我而言就有一点……吃力。到高中的时候，尤其是理科，我成绩其实并不好，但是学校一直以来强调的是成绩为主，成绩是衡量一个学生的一切——至少在学校的时候是这个标准。

新闻晨报：有没有人告诉你娱乐圈很难走？

王菊：我好小的时候就想进娱乐圈，但父母对这个行业一无所知，然后所有人都会告诉你说，这个行业特别的复杂，特别的难。像我妈就会说，你还是小孩子，你不懂……她一直说“我不懂”。要么就说，这个比我想象中要难太多了，我们家没有财力，没有显赫的背景去帮助你走这条路，所以你一定要踏实一点，做一个普通的女孩子，按部就班的完成所有的学业之后，找一份稳定的工作。

新闻晨报：你会排斥这种普通女孩的人生路吗？

王菊：我觉得并没有错，但是怎么说呢，成长的过程中我也一直在摸索自己是一个什么样的人，包括自己想要成为什么样的人，这种思考其实在我心里是从未停止过的。我试着想要过父母或者大多数人期望的那样生活，但是特别平淡和无趣，所以这不是我想要追求的。

新闻晨报：这就是你离开老师岗位的原因么？

王菊：周遭所有人似乎都挺安于现状的，都是觉得说这样的生活挺好的，然后就会按部就班的恋爱、结婚、生子——至少在那个环境下是这样的，包括我的大学同学毕业做老师，都没有说日子不好过的，他们都觉得很好。可是于我而言，会觉得这样的日子过分单调和重复了。然后我会觉得，学校有一些很墨守成规的，一成不变的东西。我曾经想要打破这些规则，比如改变教学方法之类的，可是发现有点无能为力。

新闻晨报：你模特经纪人的经历给你带来了什么？

王菊：那是逐渐找到真实的自己，更舒服做自己的阶段。那份工作满足了我乐于跟人打交道的一面。我觉得人需要做一个平衡，比如我之前做老师，圈子很小，所以我很愿意在其他的时间去交朋友。当我做了模特经纪人，我的工作需要我去跟各种各样的人打交道，那下班后我就会相对变得安静很多，也不太乐于出去社交。

新闻晨报：你是一个没有安全感的人吗？

王菊：以前是，但是后来我发现不能依赖别人给你安全感，人一定要活得很独立，一定要自己给自己安全感。

新闻晨报：你在爱情方面是个大女人吗？

王菊：我觉得不是。哪怕不说爱情，就跟我很要好的朋友，还有这边很多的选手，接触深了之后，就会发现我跟外表反差还是比较大的，我还是很小女人的。我私底下个性不会那么的张扬，有些小妹妹可能会叫我“菊妈”，把我当妈妈，因为我身上有一种母性的光环在，就会忍不住想要照顾一下她们。

新闻晨报：节目马上结束了，想过未来的规划吗？

王菊：想过，因为在节目里面一步步走过来，我会想我出去之后还要不要做模特经纪人？现在我很坚定，我出去了，肯定要成为一个艺人。那想要在这个圈子里立足，我势必要拿出作品，而且我急迫的想要拿出真正属于我的作品，能让所有人认可地说：这个女孩就是为舞台而生的，或者，她天生就是吃这碗饭的。而不是说，她只是很迫切的追求梦想，然后乞求大家助她一臂之力——我特别想要证明的就是这个。

杨超越：

“我开始有点害怕被别人关注”

新闻晨报：为什么要在节目上秀一段走音？

杨超越：我当时演出完之后，觉得唱得不是很好，声音不是很大，我怕他们没有听清楚——这首歌是粉丝们专门为我选的，我的想法是，我唱给他们听，要唱好一点，结果一下子情绪起伏太大了，哭了！当时我也没想那么多，我就想把词唱出来了……不管怎么样，只要把每个词、每个字念出来，让他们都能感受到这个词里面的意思，就足够了。虽然唱走音了，但是每一个走音的字里面都包含着我的想法，比如“用全力去追”，我觉得写的特别好，就是我当下的心情。

新闻晨报：你想过可能招致的后果么？

杨超越：我没有想那么多。唱歌不就是为了表达人的情绪嘛，那你只要把这个情绪表达出来，它就可以称之为歌，没有那么多定义。如果一首歌被框死了，你一定要节奏对、旋律对、音准对，但你并没有表达出这个歌的意思，那还算是一首歌吗？你是要抒发你的感情吗？那你只是作秀表演——唱歌真正的含义就是把你想说但不敢说的事情说出来。

新闻晨报：你当初为什么选择加入女团？

杨超越：我是在通知上看到招募的，那时候公司说不管你选没选上，都会给2000块钱的费用。一直到最后进团，才会有3000块的工资。这中间有一个月的时间，我巴不得早点回去，早点拿2000块钱。后来选上了，觉得做女团挺好玩的，每天东奔西跑，有人管我们吃住，什么事情都安排好了。但后来没有什么活动了，一下子关注度就少了，就天天上课什么的。一开始我是很开心的，可过了半年我会问自己的未来到底在哪里？我一直上（课）下去，我要上到什么时候？是没有目标的感觉。

新闻晨报：你当时在上海，上海有支女团叫SNH48，你当时没想过报名么？

杨超越：我根本就不是冲着要加入女团去的，我要是冲着女团去，可能就会去了解多一些。我只是觉得女团是一个可以赚钱还管饭的职业，所以我就想去玩儿呗，并没有说有强烈要参加女团的念头，因为我觉得女团成员必须得是唱跳俱佳的那种。而我是有时候会觉得自己不够好，和那些优秀的女孩相比，我会有些不自信，所以就会大大咧咧的，傻傻的，表现出一种“没关系”“我不知道”“我不在乎”这种感觉，我觉得这样可能会掩饰自己的自卑和胆小。

新闻晨报：上课教你一些什么东西？

杨超越：也没有特别的，就一些舞蹈，还有唱歌，感觉跟学校里面教的一样，也没有那种很赶的进度。可能很多人从小长大的生活环境和周边的人会告诉他：你一定要优秀，一定要成功……但我从小受到的教育是：你只要能养活自己，你只要开心就好。包括进了公司，也没有人对你有要求，只要你开心就好。可到了101，我会觉得每个人都很优秀，自己会有很多压力。

新闻晨报：你现在对娱乐圈还有梦吗？

杨超越：有啊，因为我从小就觉得，艺人是一个可以在电视上让别人看到的职业，很耀眼，很了不起，但是我现在发现，其实有时候我还有点害怕被别人关注，因为你不知道别人是怀着怎样的目光来看你的。

新闻晨报：你想过自己未来的规划吗？

杨超越：其实我对这个行业不是很了解，我不知道该怎么样去规划，我不知道怎么样是对的，或者说，就真的是去年才参加女团，一年而已就一下子到了这里，然后被很多人认识。我并不知道这个圈子里面我该怎样去做，所以还是有一些茫然。我需要一个人告诉我，在这个地方应该怎么做，可以更好的生存下去。