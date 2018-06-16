踢球吧！少年强-中国足球少年登上世界杯开幕式

晨报记者 金 昊

北京时间6月14日，2018 FIFA 世界杯终于在俄罗斯首都莫斯科拉开大幕。卢日尼基体育场八万名观众把第一次的全场掌声，献给了一群特殊的中国球员——他们是11名从蒙牛“踢球吧！少年强”活动中脱颖而出的足球少年。开幕式前，他们进入球场精彩亮相，向全世界球迷展示了中国足球的未来风采。这是世界杯历史上第一次有小球员登上赛场中央，也是中国青少年足球运动的历史性突破。

“踢球吧！少年强”活动由2018年FIFA世界杯全球官方赞助商蒙牛集团发起，经过层层选拔，从各地足协、足球俱乐部、学校、公益组织、民间组织中选出的88位足球小将，本届世界杯期间，他们将在8场正式比赛的开场哨吹响之前登上赛场，感受世界杯氛围，展示中国青少年足球良好形象。在这88名孩子中，既有来自中超各个梯队的“希望之星”，也有来自贫困山区和蒙牛总部所在地内蒙古和林格尔县的孩子，以及来自革命老区陕西省志丹县志丹学校的足球少年。小球员们的年龄都在14岁以下，未来8到10年，他们中的一个或几个，将很有可能成为中国足球的中坚力量。

小球员们进入世界杯赛场的时候，看台上，从广州专程赶到莫斯科看球的苏先生非常激动，他说自己是个资深球迷，2002年曾经去韩国观看过国足的比赛，16年过去了，如今看到一群穿着中国队队服的孩子走上了世界杯赛场，他的心情和当年一样激动，“他们是中国足球的希望，再过8到10年，他们一定有机会成为世界杯赛场上的主角。”

蒙牛集团副总裁张邕表示，让小球员登上赛场在世界杯历史上是第一次，为了获得这个机会，蒙牛和国际足联付出了很大努力。国际足联方面表示，希望这个亮相机会能够鼓励和带动更多中国少年开始足球运动，并由此推动中国这个球迷大国向足球强国迈进。而蒙牛本次投入近1亿元助力中国足球少年圆梦世界杯，也是希望为更多热爱足球的孩子编织希望。相信这样的举措将让更多社会力量关注青少年足球，让积极向上的足球文化成为社会正能量。