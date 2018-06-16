最强“格子军团”要拿“非洲雄鹰”开刀

晨报特派记者 金 昊

（莫斯科6月15日电）

第三比赛日，俄罗斯世界杯第一个“死亡之组”的比赛也即将开战。绝大多数球迷都会在这一轮把注意力集中在阿根廷和冰岛的焦点大战之时，但实际上，D组的另一场较量，也就是克罗地亚和尼日利亚之间的比赛，或许才是更精彩的那个选择。

相较于阿根廷疲软的进攻和冰岛防守反击的特点，克罗地亚和尼日利亚是这个小组中不缺乏进攻实力，也愿意在进攻中投入足够兵力的两支球队。更何况，身处“死亡之组”的处境，让每支球队的第一场比赛都变得格外关键，大胜过后的东道主俄罗斯现在已呈“坐山观虎斗”之势，这也会进一步刺激所有球队的进攻欲望。

提及克罗地亚，不少球迷都会想起“金左脚”达沃·苏克领衔的“98一代”，而在那之后，克罗地亚在很长一段时间里都无法培育出真正意义上的足坛明星，直到莫德里奇等人的出现，“格子军团”才算是迎来了又一届黄金一代。

对于这支克罗地亚队而言，皇马中场核心莫德里奇是绝对的核心。由莫德里奇领衔，拉基蒂、巴德利、布罗佐维奇、科瓦契奇等人共同镇守的中场可谓是克罗地亚最强的一环。这样的人员配置即便是德国、法国、巴西等夺冠热门都显得相形见绌。但遗憾的是，克罗地亚并未在过去三届大赛当中拿出令人满意的成绩，而最“拖后腿”的因素就是他们的防守。球员能力上的欠缺，让克罗地亚主帅达里奇只能在预选赛上选择“边前卫回收＋防守反击”的策略来弥补防守漏洞。

反观尼日利亚方面，自主帅罗尔上任伊始，现效力于中超天津泰达的中场球员米克尔就成为了这支尼日利亚当仁不让的中场核心。在米克尔的调度下，尼日利亚不再只追求逼抢和长传，而是转为更多的地面快速渗透和层次分明的高位逼抢，但这样的战术变化虽然没有影响到他们晋级世界杯的目标，却让他们在面对真正的强队时失去了自己过往的“制胜法宝”。对于首战就要迎战克罗地亚的“非洲雄狮”来说，这可不是个好消息，但在赛前发布会上，队长米克尔表示：“当人们说你不能做到什么的时候，你就会拼尽全力证明他们是错的，明天的比赛也是一样。”