世界杯第三比赛日，“死亡之组“正式开战-新军冰岛：我们不能只盯着梅西

晨报特派记者 俞 炯

（莫斯科6月15日电）

C罗唱罢，梅西登场。周六，阿根廷队将在D组的第一场比赛中对阵2016年欧锦赛的大黑马冰岛队。对于这场比赛，很多专家都认为光靠梅西的阿根廷队未必就能够啃下冰岛队这块硬骨头。

莫斯科当地时间周五中午，冰岛队来到比赛场地——莫斯科斯巴达克球场进行了适应场地的训练，并且召开了赛前的新闻发布会。因为冰岛队的对手是阿根廷队，所以他们的赛前训练和发布会还是吸引了众多媒体。

作为世界杯的新军，训练场上的冰岛队显得十分轻松，他们也是32强中第一个公布球队23人参赛名单的球队，可见球队“重在参与”的心态明显。不过冰岛队的确身体条件出色，全队有14名球员身高超过1米85，最高是替补门将施拉姆，身高达到了1米98。所有球员一起站在球场上，简直就是一片“松林”。因为冰岛队除了施拉姆，其他人的姓氏都是以松（SON）结尾的。

冰岛队的第一次世界杯之旅，主帅哈尔格里姆松并不认同“奇迹”这个说法，“要知道我们的球队这四年来一直都很稳定，都在不断进步。我们在预选赛上以小组第一的身份直接晋级的，所以我们不算是奇迹。这是整个冰岛足球努力工作的结果，是水到渠成。”

记者们最关心冰岛队会如何防守梅西，对此哈尔格里姆松说道，“如果我有魔法，大概就可以防住梅西。显然我没有，他是世界最好的球员，所以需要全队一起来做好防守，大家互相协助限制住梅西的发挥。当然，我们不能只盯着梅西，这样肯定会受到惩罚，因为阿根廷队的其他球员也都在顶级联赛中踢球，有着很强的实力。”

在冰岛主帅和球员看来，球队抗衡阿根廷队最大的法宝就是他们的整体足球。队长古纳尔松表示，两年前欧锦赛的经验将能够帮助到他们在本届世界杯上的表现，“我们已经知道去如何应对这样的大场面。比如在法国，我们的第一场比赛对手葡萄牙队就很强，这和我们这次的世界杯赛程很像。当时我们做得很不错，相信明天也会有好的结果。我们没有压力，因为我们不怕失去什么，只要做好自己，一切结果都有可能。我已经迫不及待地踏上世界杯的球场了。”

面对阿根廷人，冰岛队能有机会吗？33万人口的冰岛是本届世界杯32强中人口最少的国家。其实在2014年巴西世界杯欧洲区预选赛上，冰岛队就已经有不俗的表现，只是在最后的附加赛中被遗憾淘汰。

2016年欧锦赛预选赛，冰岛队终于修成正果。他们主客场双杀荷兰，与捷克人携手出线，这是他们第一次打入洲际大赛的决赛圈。

2016年的法国，欧锦赛决赛阶段第一场冰岛就1∶1爆冷逼平了最后夺冠的葡萄牙队。然后1∶1平匈牙利，2∶1战胜奥地利，以小组第二出线。八分之一决赛，他们再度书写神话，在先丢球的情况下2∶1逆转英格兰队，晋级八强。四分之一决赛，冰岛队2∶5不敌东道主法国队。

俄罗斯世界杯预选赛，冰岛力压克罗地亚、土耳其、乌克兰等欧洲传统强队，以小组第一的战绩直接拿到了俄罗斯世界杯决赛圈的门票。球队近四年来的成绩，已经让他们俨然已经跻身欧洲一流球队的行列。

当然，冰岛人在本届世界杯上的前景如何，第一场和阿根廷队的比赛是最好的试金石。他们严密的战术组织和顽强的防守能否顶住阿根廷人的进攻；他们犀利的反击、擅长的远射，还有头球优势能否攻破对手的球门。

6月16日21∶00

阿根廷VS冰岛6月17日03∶00克罗地亚VS尼日利亚