韩乔生和贝利 为什么可爱

七 郎

有人说，这个世界上的足球分两种：足球和中国足球。鉴于揶揄国足已经是常规操作了，我倒是觉得这个世界上的足球只有两种：足球和世界杯时的足球。

没有世界杯的时候，足球基本是正常的，看球的也是正常的。哪怕你半夜看个欧冠惊扰了邻居家的狗，也并不比躲在被窝里打王者荣耀被老妈当场擒获的人更应该有愧疚感。当你为C罗和贝尔的惊世倒钩惊掉了下巴，为萨拉赫的肩膀牵肠挂肚时，也应该允许别人为了自己的爱豆打个飞的，围一下登机口，也应该理解某些明星家那张永远没有表情但却可以换来哗哗流量的脸。

但世界杯一来，就有点不正常了。一夜之间，不知道从哪里冒出来了这么多球迷，各种版本的“伪球迷指南”也开始不断刷新着所谓球迷的下限，足球突然之间就成为了这个世界不二的热点，蹭着蹭着，好事未必就再是好事。

比如那个叫戈洛文的俄罗斯球员，世界杯之前应该没有多少人认识他，但阿森纳的球探早就暗中观察了好久。可惜，随着他在揭幕战上的惊艳连击，阿森纳挖人的的预算估计是远远不够了——从某种意义上而言，不专业的流量让阿森纳专业的球探徒呼奈何。

也比如我，如果没有这届世界杯，我应该是永远不会认识那个叫什么大张伟的人。可惜，身处流量时代，孤陋寡闻的我还是不幸被“圈”中，不得不认识了这位嘴上跑火车的世界杯娱乐解说嘉宾，也见识了娱乐明星解说足球的过人之处。

其实，管不住嘴这件事，在世界足坛并不是什么新鲜事。贝利那张嘴一直就是世界足坛的一股至尊毒奶，奶谁谁完蛋，一直被模仿，却从未被超越，但如果哪一届世界杯贝利闭嘴了，那届世界杯应该是不完整的。当然，还有我们伟大的韩乔生老师，在足球解说的世界里，他显然已经把语无伦次、声东击西、张冠李戴提升到一个全新的艺术高度。而我们喜欢贝利，是因为贵为一代球王，他却能如此一贯的没眼光；我们喜欢韩老师，是因为身为专业解说，他却能让段子手们自叹不如。那这位大张伟呢？我们应该喜欢他什么？难道是把不专业当成娱乐效果，把孤陋寡闻当作流量台阶？

据说他已经为自己的言论道歉了，据说他的风格一直如此，经常说话不过脑子，据说他也和很多明星一样，一直很努力，还据说，听他说多了，习惯就好了……

的确，虽然一直是娱乐圈的“菊外人”，但对于贵圈的道歉我还是时有耳闻，甚至道歉真已经成为了一种习惯，错了道歉，又错了，又道歉。如果道歉是一门技术，贵圈很多人也应该和梅西的盘带、C罗的电梯球一样精湛纯熟了。

其实，管不住嘴也是一门艺术。不伤大雅的玩笑，也许是为了娱乐效果，毕竟这已经是一个娱乐的时代，但信口雌黄的胡说，我只想对他普及一下足球规则：出言不逊、恶意伤人是要被红牌罚下的。

也许在这个时候，你才会觉得韩乔生和贝利是有多可爱。