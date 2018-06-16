风 雨

最近，证监会几位领导分别在不同场合提到“看穿式监管”。所谓“看穿式监管”，是指监管部门可以“看穿”投资者的证券账户，清楚掌握每一个账户的情况。

“证监会坚持依法全面从严监管的理念，强化交易所一线监管，大力推进‘看穿式监管’，持续提升监管的科技化智能化水平，切实防控和化解重大金融风险，这个本意没有错，但每一次提到‘看穿式监管’时，都会强调要保持稽查执法高压态势，严厉查处内幕交易、虚假陈述、操纵市场等违法违规行为，证监会将继续牢守不发生重大风险的底线。如果我们将这些领导的讲话放在一个语境中考察，我们会发现，严监管是为了不发生重大风险，可是A股长期处于低迷状态算不算一种风险？2007年时沪市3000点，2018年时，沪市还在3000点徘徊，而同时期遭受金融风暴的美国股市涨幅却翻了一倍多，那么多A股投资者蒙受巨大损失，这算不算重大风险？”高智说。他觉得证监会应该做市场健康发展规则的制定者和维护者，比如对那些上市公司大股东减持完了就退市的劣质公司，不能一退了之。

“目前，我国资本市场已经具备了相当的规模体量，截至2017年底，上市公司家数增加到3485家，排名世界第四位；总市值约57万亿元，位于世界第二位。但光看这些数字并不能说明A 股是个健康的市场，如果A股只有融资功能而不能让投资者分享企业成长的红利，那这个市场肯定是有问题的，至少不是一个健全的市场。”郁教授道。从管理层角度看，穿透式监管能够促进市场健康有序地发展，但从投资者角度，能够从二级市场赚钱才是硬道理。如果能够赚钱，什么样的监管他们都是欢迎和认可的。

下周二行情预测：探低整理

仓位：70%

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