因现有议程不符合美方“要求”,美国可能缺席联合国人权理事会会议-美国或退出联合国人权理事会

陈 丹（新华社专特稿）

一些驻瑞士日内瓦外交官和社会活动人士说，美国可能缺席定于18日开始的联合国人权理事会会议，甚至退出这一国际人权机构。

据路透社14日报道，美方与人权理事会先前在日内瓦和美国纽约围绕这一联合国机构的议程设定磋商，无法达成共识。现有议程不符合美方“要求”。

一名美方消息人士说，美国退出人权理事会似乎“迫在眉睫”，只是细节有待确定。

按照多名外交官的说法，悬念不是是否退出，而是何时退出。

人权理事会由联合国大会2006年3月设立，作为联合国系统中的政府间机构，由47个成员国组成，负责在全球范围内促进和保护人权，在联合国日内瓦办事处举行会议，讨论需要关注的人权问题和状况并提出建议。

理事会成员国分区域选举产生，实行交错任期制，每三年改选部分席位。美国是现任成员国，任期2019年届满。

这一机构定于6月18日开始今年第二次常规会议，为期三周，定于7月6日结束。

一名美国驻日内瓦官员说，不清楚美国是否会“退群”，“我们仍准备在即将召开的全体会议期间与各方接触”。

路透社报道，现任共和党籍总统唐纳德·特朗普尚未决定是否退出人权理事会。无论选择不参与活动还是退出，这将是美国最新一次拒绝多边接触。