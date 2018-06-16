新西兰宣布对外国游客征税-从而为基础设施建设提供资金

卜晓明（新华社专特稿）

新西兰政府15日说，计划对大多数外国游客征税，从而为基础设施建设提供资金。

上述新税种将于2019年年中开始征收。在征税范围中的外国游客每人需缴纳25新西兰元（约合111.5元人民币）至35新西兰元（156.1元人民币）。

路透社报道，外国游客税预计每年将额外带来5700万新西兰元（2.5亿元人民币）至8000万新西兰元（3.6亿元人民币）收入，用于环境保护和基础设施建设。

新西兰旅游部长凯尔文·戴维斯在一封电子邮件声明中写道，让游客做出一点贡献非常公平，“以使我们能够提供他们所需要的基础设施，更好保护他们享用的自然景观”。

英国《卫报》报道，今年截至4月，大约380万人次游客造访新西兰。

新西兰媒体上月援引戴维斯的讲话报道，新西兰有480万人口，入境游客数量今后5年有望增加37%，达510万人次。“为使旅游业可持续发展，我们需要确保旅游系统运行良好，必须预料并应对今后挑战。”

不过，新西兰并不打算对所有外国游客征税，澳大利亚公民和永久居民、来自太平洋岛国论坛成员的游客和两岁以下儿童可免于缴纳此税。

《卫报》数据显示，澳大利亚是新西兰最大游客来源国，占比39%。

路透社报道，中国、美国和英国游客将是征税对象。

新西兰旅游业过去4年蒸蒸日上，拉动新西兰经济实现可观增长，但同样增加当地基础设施负荷。一些当地人抱怨，曾经宁静的自然景观路线如今游客爆满，垃圾成患。

新西兰先前一项调查显示，40%的调查对象担心旅游业发展会破坏当地基础设施。另有相当一部分调查对象担心旅游业过度发展会破坏环境和造成交通拥堵。