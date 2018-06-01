上海昨发布国内首本“绿色护照”-持照可免费参观26家公益展示馆

记者 潘 文

晨报讯 昨日上午，国内首本“绿色制造”通行证——《上海市绿色护照》在“保卫碧水蓝天，我们在行动”主题活动上正式发布。此次发布的《上海市绿色护照》有效期从即日起到明年2月底，持照人可凭护照免费参观特定的公益展示馆，包括科普场馆、爱国主义教育基地、工业旅游景点和企业场馆等。

目前，主办方在本市科普场馆、爱国主义教育基地、工业旅游景点、节能环保企业中，遴选了26家具有绿色生态特色、参观体验性强的场馆和企业，其中包括3D打印、工业自动化、资源再生利用、新能源、绿色照明、绿色设计、绿色通信、绿色食品等“绿色制造”专题场馆，以及中国航海馆、崇明生态馆、航空科普馆等知名场馆和节能节水无毒家居、垃圾分类处理等百姓高度关注的企业场馆。同时，微信版“绿色护照导览”同步上线，具备信息查询、图片展示、交通导航、一键拨打等便民功能，将整合入“上海节能宣传”等官方微信，成为实体护照的有效补充。上海科学节能展示馆馆长李贤葵介绍说：“首批将陆续发放2000本《上海市绿色护照》，希望通过这次活动传播节能理念、推广节能技术、普及节能知识，让更多的人加入节能减排的行动中。之后我们还将进一步扩大范围，选择更多贴近市民生活的内容。”