苏宁银行开业一周年 资产规模突破220亿元 聚焦科技金融新产品

任则

6月15日，在迎来开业一周年之际，江苏苏宁银行在南京举办一场主题为“金融初心 共创普惠”的客户答谢会，上百家全国知名企业受邀参加。

资产规模破220亿

在客户答谢会上，苏宁银行交出了周年成绩单：资产规模突破220亿元，贷款和存款余额分别超100亿元、180亿元，其中供应链金融贷款投放超过50亿元；获得工商银行、建设银行、招商银行、中信银行等50家银行的同业授信，授信规模达到490亿元；个人客户数已达数百万，企业客户数超千户。

苏宁银行董事长黄金老在会上表示，苏宁银行坚持科技驱动和O2O融合的战略定位，坚定拥抱互联网，发挥数字科技优势，致力于服务消费者对品质生活的追求、服务中小微企业创新创业的蓬勃热情，不断在普惠金融的道路上探索新模式、新路径，提供更合身的产品、更低的利率、更便捷的服务，立志打造成为江苏地区普惠金融客群最多、Fintech 应用最多的新型银行。

开发新产品 普惠出实招

在本次大会上，苏宁银行正式发布市民贷和税e贷两款新产品，为消费者和中小微企业提供普惠金融服务。

为顺应经济转型升级的需求，推动经济高质量发展，苏宁银行将支持新兴产业作为服务实体经济的根本着力点，专门设立“科创金融部”，践行研发立行的理念，组建研究团队，搭建服务小组，根据科创企业在初创、成长、成熟三个阶段的不同经营特点和业务需求，专门配制相适应的创新服务，相继开发了“科技人才贷”、“双创贷”等信贷产品。截至目前，该行对医疗医药、文化教育、高科技等行业合计贷款余额达到数十亿元，占全行对公贷款余额的比重近一半。

在本次答谢会上，苏宁银行与鱼跃医疗、爱康科技、兆盛环保、汇福蛋白科技、汇鸿国际、卫岗乳业、维维食品、信达证券等9家企业举行了战略签约仪式。