大名鞋城违建2000余平方米仓库-执法人员当场责令经营方整改，并要求限期拆除违建消除隐患

记者 倪 冬

晨报讯 斜土东路、西藏南路口的大名鞋城，是本市有名的鞋类批发商城。然而，这个聚集了近百家商铺的鞋城竟在4楼违法搭建了一处2000平方米的仓库，不仅防火门、喷淋等消防器材配备不达标，仓库房顶还是用易燃材料搭建的。

14日，上海市公安消防总队联合黄浦区公安消防支队对大名鞋城进行了突击检查。“主体建筑才3层，却在4楼违法搭建了整整一层！”黄浦公安消防支队防火参谋栾荣在检查中发现，这个堆满了鞋子和包装盒的违建仓库内，顶棚使用的竟是易燃材料，“一旦起火，马上就会烧穿顶。”除了楼顶违建仓库这个大隐患，大名鞋城主体建筑同样存在诸多消防隐患。执法人员检查发现，消防柜内存放的灭火器虽然按时更换了灭火剂，但瓶体却是2003年生产的，早已超过了10年的使用期限。更危险的是，在鞋城这样一个人员密集场所内，一楼的逃生指示标识不仅不发光，逃生门还被从外面锁闭了，“一旦发生火灾，人员根本无法逃生”。针对上述隐患，执法人员当场责令经营方进行整改，并要求限期拆除4楼违法搭建的仓库，以彻底消除隐患。

无独有偶，经过6个月的整改，由市消防安全委员会督办的重大火灾隐患单位、位于闵行区的上海农拓实业有限公司目前已经整改完毕。与大名鞋城类似，这家公司也存在大面积违法搭建进行仓储的乱象，最终不仅拆除了违法搭建，还关停了15家单位，清退了违法居住的人员。