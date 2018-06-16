“进一步完善长三角地区立法工作协同座谈会”在沪举行-完善地方立法，护航长三角一体化发展

记者 何雅君

晨报讯6月14日至15日，“进一步完善长三角地区立法工作协同座谈会”在沪举行。上海、江苏、浙江、安徽四地人大立法部门，就进一步深化完善长三角地区立法工作协同机制，积极发挥地方立法对长三角更高质量一体化发展的推动作用进行了深入交流，形成一系列共识和成果。上海市人大常委会主任殷一璀等出席会议。

推进立法协同，是长三角一体化高质量发展的应有之义。事实上，长三角区域立法协同已有先例。早在2014年，长三角三省一市人大常委会成功开展的区域大气污染防治立法协同，开创了省级人大常委会之间立法协同的先河。在沪苏浙皖四地的大气污染防治地方性法规中，均设专章对区域大气污染联合防治作出规定，并设定了具体的协同条款。

据了解，今年以来，上海市人大常委会已就长三角区域立法工作协同开展了一系列调研。市人大常委会领导率市人大法制委、常委会法工委部分组成人员，赴苏浙皖三省人大调研考察，重点围绕长三角区域一体化发展中的大气污染防治、水环境保护、道路交通安全、产业协同发展、基本公共服务、营商环境优化领域和执法监督工作协同机制开展调研。各方就进一步深化长三角区域立法工作协同的协同机制、主要原则、立法项目遴选和工作路径等问题进行了深入交流，形成了一系列共识和成果。

市人大常委会主任殷一璀对此次会议取得的成果表示祝贺。她指出，在长三角地区主要领导座谈会取得重要成果、长三角一体化发展推进力度明显加速的背景下，及时研究进一步深化长三角地区立法工作协同，是三省一市人大立法工作者积极贯彻习近平总书记重要指示精神、主动服务长三角地区更高质量一体化发展的重要工作举措，体现了人大立法服务区域发展大局、与改革决策紧密衔接的新气象新作为。

她希望三省一市人大立法部门共同努力，发挥人大职能优势，更加积极主动地推进立法工作协同机制建设、研究协同重点领域和项目、探索协同方式方法，推动长三角地区立法工作协同进入新阶段，更好促进长三角地区更高质量一体化发展。