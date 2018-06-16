60位市民与普陀区区长面对面交流-“政府开放日”将形成常态化制度

见习记者 荀澄敏

投资政策有何利好？教育质量是否有提升……6月15日，60位市民代表走进普陀区政府，参观网格化管理中心、12345市民服务热线等，了解普陀政务公开标准化、规范化试点情况。

据了解，5月21日普陀区通过官微发布了“普陀区首次政府开放日征集市民代表的公告”，258名市民通过区政府门户网站或者官方微信公众号提交报名表，根据报名者的职业、所在街镇、最关注话题等，最终选出了60名市民代表。

未来，“政府开放日”将形成常态化制度，越来越多的市民将有机会零距离走近区政府。

开放日活动缘自市民来信

今年5月，79岁的罗惠康给普陀区区长写了一封名为《爱护苏州河，人人皆当守护者》的信，信里还有46张有关苏州河点滴的照片，比如河道边有垃圾等。罗惠康不仅提出了目前苏州河治理存在的一些问题，还提出了解决方法。同时，他在信里也提出希望能跟与区长面对面交流。

普陀区区长周敏浩看了来信，感动的同时心情也很沉重。“我感动的是，79岁的市民仍心系苏州河治理；沉重的是，目前苏州河治理仍存在不少问题。”周敏浩觉得，与其一对一与这位市民做个别交流，不如邀请更多市民一起来区政府面对面做交流。于是，“政府开放日”活动应运而生。在开放日活动中，周敏浩再次表达了对罗惠康的感谢，“苏州河在普陀区内有20多公里，为了能够让两岸实现贯通，普陀针对18个断点做了18个打通方案，并进一步提升沿河景观、步道等。”

“以往我们到基层听汇报，多报喜、少报忧的情况总是存在。现在我们请市民来，就是想了解最真实的需求。”周敏浩说，“我们也希望通过这样的活动促进双向交流。”周敏浩表示，“政府开放日”将一直办下去，欢迎住在普陀、工作在普陀、关心普陀的市民再来政府常“做客”。

面对面提问区长获回复

家住宜川街道、55岁的陈文培下午1点便来到了位于大渡河路166号的普陀区政府，登记领取了首个“政府开放日”市民代表证。陈文培说：“我是从朋友圈看到了这个活动，于是就报名参加，没想到被选中了，感到非常幸运。”

在“区领导与市民代表面对面”的环节中，家住普雄路居委会28岁的杨小姐，向区长提问：“我想了解一下普陀幼儿园的托班招生情况，我和丈夫正在在备孕中，但我们都是双职工家庭，平常工作又比较忙，如果想让孩子上托班，进得去吗？”

“你的孩子肯定能上托班。”周敏浩当场承诺，普陀区目前正在逐渐恢复幼儿园的“托班”，根据“家庭为主、政府引导、多元参与”的政策，未来普陀30%的适龄儿童将可以进入公办幼儿园的托班，“我们也尊重有条件在家养育孩子的家长，同时也鼓励有条件的企业办托班，当然我们一定要做好监管工作，让家长放心。”周敏浩说。

对于在现场没有获得提问机会的市民，普陀区相关工作人员也将这些问题一一汇总，将尽快给市民回复。