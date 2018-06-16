“买全球、卖全球”-上海将打造全球新品首发地　首发地人气榜单同时发布

晨报记者 谢 竲

为了全力打响“上海购物”品牌，加快国际消费城市建设，上海启动打造全球新品首发地建设，吹响打响“上海购物”品牌的集结号。

昨晚，上海全球新品首发地启动仪式进行，多个新老品牌纷纷带来自己在上海首发并广受欢迎，或是即将登陆上海、被寄予厚望的新产品、门店。此外，“2017-2018上海全球新品首发地人气榜单”也于昨晚正式发布。

“新老面孔”首发亮点多

在很多人的印象里，蝴蝶牌缝纫机还是熟悉的“黑头机”的样子，而在上海全球新品首发地启动仪式的展览区域，一台造型洋气典雅、今年5月正式亮相的电子款多功能机颠覆了一直以来垄断市场的“甜美风”。工作人员说，目前位于中华路上的上海缝纫机商店也正处于努力转型的关键阶段，布艺教学的引入，让普通的老牌商店“摇身一变”成为时下流行的体验店。未来餐饮模式的加入也会给消费者带来更多新鲜感。而英雄金笔也将于本月下旬举办新品发布会，届时，英雄品牌与施华洛世奇合作推出的“Infinity 8系列”将正式亮相。

26家单位签署合作协议

启动仪式上，包括“新品首发活动”、“新品发布平台”、“新品集聚地”、“首店旗舰店”在内的“2017-2018上海全球新品首发地人气榜单”正式发布。在一年多的时间里，诸如上海时装周2018春夏发布会、百联集团时尚中心、兴业太古汇、星巴克臻选上海烘焙工坊等给上海市民留下深刻印象的首发活动、发布平台、新品集聚地、旗舰店纷纷上榜。

与此同时，26家单位也于昨晚围绕打造全球新品首发地签署了合作协议，例如浦东新区、黄浦区、静安区商务部门分别与陆家嘴中心L+MALL、新天地、恒隆广场等大型商贸企业签署支持合作协议，为商业地标首发新品、集聚首店旗舰店、引入高端知名品牌等营造优质环境。

系列扶持政策将陆续出台

市商务委主任尚玉英在启动仪式上指出，除了扶持原创自主品牌在沪首发、做强新品发布专业平台、打造新品发布地标性载体、推出新品发布活动、培育新品发布专业机构等之外，还将完善一批支持新品发布的创新制度。“我们将会推广进口商品检验结果采信制度，开展在沪首发的新品海外预先检测试点，实施新品‘预归类’制度，为新品在国内销售提供便利。还将结合深化‘放管服’改革，优化大型活动安全许可流程，努力实现活动安全许可审批‘一事不两跑’、‘一事不两批’。”

与此同时，上海还将通过服务业发展引导资金、产业转型发展专项资金（品牌经济发展）和文创资金，来支持符合条件的“打造全球新品首发地”相关项目。同时制订“全球新品首发”、“首店旗舰店落户”相关标准，加大对首发新品的商标维权保护力度，将符合条件的首发新品品牌列入“上海市重点商标保护名录”。

而即将于今年11月在上海举办的进口博览会汇聚了全球最优质的企业、商品和服务。上海将充分发挥进口博览会的溢出效应和放大效应，让上海消费市场集聚更多最新最潮的消费品牌，成为引领国际消费潮流的风向标，实现“买全球、卖全球”，建设人人向往的“购物天堂”。