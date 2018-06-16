记者 郁文艳

晨报讯 市绿化和市容管理局介绍，根据《中国国际进口博览会市容保障方案》和“对标一流、体现双最、优于世博”的保障要求，正全面推进进口博览会市容环境保障，做到11月依然推门见“彩”，绿化主打“国旗色”；推行精细化保洁，部分区域可以席地而坐。

市绿化市容局介绍，目前全市已陆续实施进口博览会保障花卉布置方案，人民广场、外滩、陆家嘴、徐家汇等区域以及主要宾馆周边是重点保障范围。进口博览会举行的11月份并非是本市常见花灌木的开花期，但为了丰富市民和中外游客的视觉感受，绿化部门筛选并储备了秋季草花，如大花海棠、球菊、一串红、孔雀草、百日草、天竺葵等，同时还储备了月季、三角梅、紫薇等开花植物，确保市民和中外游客可以在11月也能看到美化、彩化的城市绿化景观。届时，人民广场将可以看到面积近千平方米的大型立体花坛“繁花似锦”。

据悉，从10月1日起，进口博览会主场馆周边核心区域将全面按照“一级区域”标准实施道路保洁，保洁时间延长至24小时，每天至少3次机械化清扫、2次机械化冲洗，推行“夜间冲洗、白天保洁”模式。部分区域道路保洁标准高于“一级区域”标准进行作业，路面可见本色。

根据进口博览会主场馆相关区域实际情况，采用机扫车清扫作业、人工清扫作业、机械和人工配合清扫作业三种形式。每天完成三次普扫，实施巡回保洁，路面垃圾滞留时间不超过20分钟。