沪上公交车昨启用新移动支付功能-忘带交通卡或零钱可扫码坐公交

晨报记者 钟 晖

昨天起，上海公共交通又一项移动支付便民设施启用，“上海公共交通乘车码”服务正式上线。乘客只要打开自己手机里“腾讯乘车码”，就能在乘坐公交车时扫码付费，0.2秒内即可扫码成功。上海交通卡公司透露，目前已经有49路、55路等100多条公交线的2000辆公交车上安装有乘车码；到本月30日，全市支持扫码乘车服务的公交车将增加至5800辆。到10月底中国国际进口博览会开幕前，可完成本市公交车辆的全覆盖

当天上午，上海公共服务类领军企业——久事集团与腾讯公司达成战略合作。久事集团总裁郑元湖、腾讯公司董事局主席兼首席执行官马化腾出席签约仪式。由久事集团旗下上海公共交通卡股份有限公司推出“上海公共交通乘车码”服务正式上线，并率先在微信小程序上实现应用。

最好在10厘米内扫码

昨天起，上海市民和来沪游客在搭乘部分公交车时，可通过“腾讯乘车码”小程序享受一键扫码乘车的便捷服务，并可享受公交换乘优惠。记者在外滩55路公交车上看到，在车门处的公交卡刷卡器上多了一个“扫码区”，专门给手机扫码使用。已经开通这一的功能的公交线有6路、49路、55路、50路等100多条。

事先，乘客只需通过自己手机里的“微信小程序”搜索“腾讯乘车码”，然后开通“上海公共交通乘车码”功能，需要进行授权开通乘车码； 扣款方式可有两种选择：零钱以及关联银行卡。用户手机将生成一个专属于自己的“上海公共交通乘车码”，该乘车码会自动进入微信卡包，再次使用时只需打开微信下拉聊天框打开“腾讯乘车码”小程序或通过“我-卡包-会员卡”即可轻松使用，可“先乘车，后付费”。

“提醒乘客注意，手机不要贴在‘扫码区’上，手机只需要距离扫码区5-10厘米的范围内即可。还有，扫码扣款不是立即实施的，而是在扫码后的两小时之后去扣除微信钱包里的钱，此举是为了考虑到优惠换乘的功能。”55路公交车司机刘师傅告诉记者。

脱网验证响应仅0.2秒

区别于以往其他移动支付方式，此次推出的乘车码服务的最大特点在于，无须下载APP、无需提前充值。由于使用了脱网验证技术，响应速度在0.2秒以内。这一服务的开通，将有效解决乘客乘坐公共交通时忘带交通卡和没有零钱的困扰。

随着移动支付的不断发展，交通领域二维码支付不兼容问题日渐成为影响市民公共交通出行体验的痛点。针对这一情况，在市交通委的指导支持下，上海公共交通乘车码在设计开发之初就确定了采用全国统一的交通运输部《交通一卡通二维码支付技术规范》。经过交通卡公司与腾讯公司的研发，上海公共交通乘车码在微信小程序“腾讯乘车码”上实现了应用，成为了全国大中城市中首个符合这一技术规范的交通二维码支付应用。

市交通委表示，上海市实施交通卡一卡通互联互通将遵循“三个统一”原则：第一是“行业标准统一”，将按照交通运输部“一城一码”的标准，统一乘车码；第二是“结算平台统一”，所有移动支付方式均接入交通卡公司，在交通卡平台上进行结算；第三是“刷卡机具统一”，一部机具将兼容所有的支付方式，不再设置多个刷卡机具，确保市民支付安全和后台数据安全。