首届服务工程师节 苏宁联合多品牌派4亿补贴

任则

正值618年中大促，6月15日上午，首届服务工程师节发布会在南京苏宁总部召开。

会上，苏宁易购正式对外公布6月16日“服务工程师节”启动最美工程师评选活动，并联合众多品牌为10万工程师派4亿补贴。

苏宁启动最美工程师评选

“空调的安装维修不仅是个技术活，更是一份关乎责任心的工作。他们的飞檐走壁承载着一个行业的使命，值得任何一个人尊重。苏宁设立服务工程师节，体现一个大企业对服务人员的关怀！”发布会现场，中国家用电器服务维修协会副理事长刘文杰忍不住为苏宁的人文关怀点赞。

苏宁帮客副总经理李福全表示，随着互联网+时代的到来，懒人经济盛行，服务人员与消费者接触时间不断减少，真正能够进入用户家庭，接触时间超过30分钟的只有售后服务工程师。在李福全眼里，未来工程师需要具备各种家用电器售后服务技能，更要能够从用户有需求开始，就着手进行咨询设计、购买运输、安装调试等全流程服务，为消费者提供一对一的专家顾问式服务。

招募安装体验官

一天5000块！苏宁空调公司总裁王振伟对外宣布，从6月15日-6月29日，将在北京、上海、广州等十个城市花重金招聘空调安装体验官，体验官需善于观察，有空调安装、维修的专业背景优先。

苏宁将联合美的、格力、海尔、奥克斯、惠而浦、海信等主流品牌，为全国43个大区的近10万名服务工程师派发4亿高温补贴。据悉，每台空调安装补贴从80-120元不等。

618年中大促撞上世界杯，彩电大屏市场全面引爆。苏宁黑电公司经营九中心总经理陈谦表示，为了服务好大屏用户，苏宁搬出大屏特工队。针对85英寸及以上产品，苏宁会指定详细安装方案，实现大屏彩电的送装一体服务。

据悉，从6月16日起，苏宁帮客将开启最美服务工程师评选，家电行业工程师可以通过H5页面进行报名、参与投票。