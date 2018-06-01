6月13日，胶东（威海）党性教育基地顾问姚鸿健在介绍情况。新华社记者 郭绪雷 摄

新华社济南６月１５日电 题：发挥自身优势 奋力走在前列——习近平总书记在山东考察回访记

新华社记者

６月的齐鲁大地，青山碧海，万物勃发。１２日至１４日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在出席上海合作组织青岛峰会后，先后来到青岛、威海、烟台、济南等地，深入科研院所、社区、党性教育基地、企业、农村，考察党的十九大精神贯彻落实和经济社会发展情况。沿着习近平总书记考察的足迹，新华社记者回访了与总书记面对面交流的部分干部群众。

6月14日，青岛海洋科学与技术试点国家实验室主任吴立新在接受媒体采访。新华社记者 李紫恒 摄

经略海洋建设海洋强国

海洋蕴藏着人类可持续发展的宝贵财富，是高质量发展的战略要地。１２日上午，习近平来到青岛海洋科学与技术试点国家实验室，了解实验室研究重大前沿科学问题、系统布局和自主研发海洋高端装备等情况。

这个实验室由驻青科研机构于２０００年发起，其立项的“海燕－１００００”水下滑翔机下潜深度达８２１３米、刷新世界纪录，研发出用于远洋养殖的全潜式大型网箱“深蓝１号”，并建成“两洋一海”海洋观测网。

实验室主任吴立新说，习近平总书记对实验室体制机制与平台建设，以及科技创新等都非常关心，逐一进行了解。这让我们海洋科技工作者非常振奋，也深感责任重大。

“总书记对海洋生物药物开发很感兴趣，对药物开发形成的产业尤为感兴趣，而且他的知识面非常广、知识积累多，说出了一连串中药名字。”中国工程院院士管华诗告诉记者。

6月14日，中国工程院院士管华诗在介绍海洋药物研发情况。新华社记者 李紫恒 摄

“习近平总书记的海洋情怀相当深厚，对经略海洋各方面的设计心中有数。”７９岁的管华诗院士向习近平总书记谈到自己的梦想就是打造中国“蓝色药库”。“下一步，我们将进一步细化‘蓝色药库’建设行动方案，利用海洋生物研发更多药物，治疗疑难杂症，造福人类。”

１２日下午，习近平乘船来到胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区考察。这里是中日甲午战争的最后主战场。刘公岛上现有北洋海军提督署等全国重点文物１８处，是国家国防教育示范基地、全国爱国主义教育示范基地。自２０１６年６月基地开办以来，先后有７００多个班次，３万多名党员干部来此学习、接受教育。

“习近平总书记走到东泓炮台遗址，看到复制的克虏伯大炮，然后沿着海岸线行走，注视着炮台周围的海域，并询问了威海的海洋经济发展情况。”刘公岛教学管理办公室讲解员李翠翠说。

“我向习近平总书记介绍，基地目前正在做的是让文物活起来，运用到教学当中，让更多的学员走近现场，亲身感受历史、铭记历史，总书记听后表示肯定。”李翠翠回忆。

随后习近平又来到党性教育基地甲午战争陈列馆教学点，这里主要讲述甲午战争后，帝国主义掀起瓜分中国狂潮的惨痛历史。“我感受到了习近平总书记深深的爱国情怀。”胶东（威海）党性教育基地顾问姚鸿健说。

6月13日，中集来福士总裁王建中在介绍情况。新华社记者 郭绪雷 摄

关键核心技术要靠自主创新

习近平十分关心企业科技创新和装备制造业发展。１３日上午，他来到万华烟台工业园考察。

作为目前全球发展最快的异氰酸酯制造企业和全球聚氨酯行业领先企业，为引进先进技术，万华曾经历过几十次与欧美日等跨国公司艰难的谈判，前后花费了５年时间。万华集团董事长、党委书记廖增太说，只有走自主创新的发展道路才能打破垄断。万华是被逼上自主创新道路的，现在开启了自主创新新征程。

“贯彻习近平总书记的指示，关键在落实。我们要让所有的员工知道，没有创新就没有未来。”廖增太说。

１３日下午，习近平又冒雨到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地考察，现场察看了自升式修井生活平台、开采可燃冰的“蓝鲸１号”超深水双钻塔半潜式钻井平台等海工装备。

近年来，中集来福士实现了从购买技术到自主研发、自主设计，在一些关键的核心产品里面，自主知识产权实现了重大突破，建造周期和建造工时大幅缩短。

中集来福士总裁王建中说：“习近平总书记在上合组织青岛峰会上说，孔子登东山而小鲁，登泰山而小天下。我们第一步已经走通了总装设计集成，这是登上了东山；下一步我们要走通核心设备自力更生，尽快登上泰山。”

6月14日，浪潮集团党委书记、董事长兼CEO孙丕恕向企业员工和记者介绍情况。新华社记者 朱峥 摄

１４日上午,习近平来到济南高新区，考察浪潮集团高端容错计算机生产基地。大到高端服务器，小到生产线上的工装设备，他都看得非常仔细。

浪潮集团见证了中国服务器产业从无到有、从弱到强的发展之路。目前，浪潮关键应用主机已在我国金融、能源、交通等关键领域得到广泛应用。

浪潮集团党委书记、董事长兼ＣＥＯ孙丕恕说：“习近平总书记给了我们莫大的鼓励。浪潮今后将进一步加大研发投入，突破更多的关键技术，实现全球第一的目标。在这个基础上，我们还要在云计算、大数据、人工智能方面，努力把浪潮的技术在各行各业进行推广应用。”

6月13日，上流佳苑社区居民李昌方在接受新华社记者采访。新华社记者 李紫恒 摄

扎扎实实推进乡村振兴

如何发挥山东农业大省的优势，打造乡村振兴的齐鲁样板，习近平对此十分关心。１２日上午，习近平来到青岛市李沧区世园街道上流佳苑社区。这个社区通过集体经济改制，建设运营科研楼宇项目，社区年纯收入５０００余万元，人均收入６万元。２０１６年，社区便民食堂投入运营，社区６０岁以上老人每餐花３元就能吃到卫生可口的饭菜。

“我们正在社区食堂吃午饭，没想到习近平总书记突然进来了。大家非常激动和兴奋，一边热烈鼓掌，一边围拢过来。总书记和大家亲切握手，问我们吃得好不好、价格贵不贵。”６２岁的上流佳苑社区居民李昌方说。

“习近平总书记看得非常仔细，问得也非常细，包括６０岁以上老人补贴多少钱、老人自己花多少钱等等。”上流佳苑社区党委书记李存业说。

6月13日，华夏集团董事长夏春亭介绍华夏集团生态修复项目威海华夏城。新华社记者 郭绪雷 摄

１２日傍晚，习近平来到华夏集团生态修复项目威海华夏城考察。改革开放初期，华夏城所处的这片区域靠山吃山，大规模开山采石。华夏集团董事长夏春亭等人在这里修山１２年，硬是将遍体鳞伤的山峦变成了山清水秀之地。

“我最深刻的感受是，习近平总书记对绿水青山非常关心。”夏春亭说。华夏城去年接待游客超过２００万人次，带动周边１３个村１１３５名村民就业，人均年收入近４万元，为“绿水青山就是金山银山”的发展理念，提供了一个生动的注脚。

“习近平总书记的肯定更让我觉得修山是正确的、值得的！”夏春亭说，“总书记鼓励我要做得更好更大，我会把绿水青山做得更好，让周边的人受益更大。”

１４日上午，习近平又来到济南市章丘区双山街道三涧溪村看望干部群众。高标准的敬老院、花园式的卫生所、宽敞的文化大院……眼前的一切,令人很难与昔日的“落后村”相联系。

6月14日，济南市章丘区双山街道三涧溪村村民赵顺利（右）夫妇在向记者介绍自家住房改善情况。新华社记者 朱峥 摄

在三涧溪村村民赵顺利家，习近平坐在客厅沙发上，与他们一家６口亲切地拉起了家常。“从土地流转到家庭收入，从移风易俗到居住条件改善，习近平总书记问得很仔细。得知我们一家通过旧村改造，住上了１００多平方米的新房，日子过得这么好，总书记非常高兴。”赵顺利说。

农村富不富，关键看支部。曾经，三涧溪村连换了５任支部书记，干部队伍涣散，村级事务无序。现任村党总支书记高淑贞上任后，通过抓党建促发展，让党员群众拧成一股绳，带领全村流转土地４０００余亩，建设现代农业基地和集约型工业园区。

高淑贞说：“我给习近平总书记汇报，党的十九大后，我宣讲了５０多场，每一场都引起共鸣。不是我讲得好，是总书记的报告有讲头、有说头，更让我们有干头，让老百姓有盼头，还能尝到甜头。”

乡村振兴，人才是关键。落户这里的济南源虎食品有限公司是由回乡创业大学生王元虎、李少清夫妻２００９年创建的，经过８年多的努力，发展成集生态养殖、生态种植、农产品初加工销售、生态旅游、休闲观光于一体的农业循环企业，帮助２０余户贫困户脱贫，并带动３０余名青年人创业就业。王元虎说：“习近平总书记了解到我们的情况后，说我们是创业小夫妻，他的鼓励更坚定了我们回到农村创业的信心和决心。”

高淑贞说：“今后我们要继续扎扎实实推进乡村振兴战略，把生态、人才、产业振兴等有机结合起来，建成更加美丽的样板村。”（记者罗博、刘宝森、王志、张旭东）