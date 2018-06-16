习近平山东考察，这几个关键词值得深思

新华网记者 赵银平

【学习进行时】6月12日至14日，习近平在山东考察。他看了什么说了什么？背后深意何在？新华社《学习进行时》原创品牌栏目“讲习所”今天推出文章，以提炼关键词的方式为您解读。

6月12日至14日，习近平先后到青岛、威海、烟台、济南等地，深入科研院所、社区、党性教育基地、企业、农村考察。

脚步匆匆，思虑深深。总书记的齐鲁之行，说山东而意在神州，观历史而着眼于现实，鉴史观今谋远。五个关键词，串起习近平在山东考察的足迹，管窥总书记治国理政理念。

关键词一：自主创新

自主创新，无疑是此次考察中习近平口中的一个高频词汇。

在万华烟台工业园，他肯定企业走出的自主创新道路；在中集来福士海洋工程有限公司烟台基地，他强调国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力；在浪潮集团高端容错计算机生产基地，他指出“创新发展、新旧动能转换，是我们能否过坎的关键”……

创新为何？为的是“不断在关键核心技术研发上取得新突破”“研发和掌握更多的国之重器”。

为何强调“自主创新”？因为“基础的、核心的东西是讨不来买不来的，要靠我们自力更生、自主创新来实现”。更因为“科技兴则民族兴，科技强则国家强”。“从某种意义上说，科技实力决定着世界政治经济力量对比的变化，也决定着各国各民族的前途命运”。

如若不能手握核心技术这一“金刚钻”，在风云变幻的国际局势中，我们怎能拥有“笑傲”的底气和力量。自主创新，关系国之兴衰。

念兹在兹，须臾不忘。4月份的海南考察、湖北考察， 5月份的北京大学考察，再到此次的山东考察，对创新，习近平一再强调。此中良苦用心和高瞻远瞩，令人深思。

关键词二：海洋强国

山东半岛濒临黄渤海。在这样一个“面朝大海”的地方，习近平强调建设海洋强国，正得“地利”。

对青岛海洋科学与技术试点国家实验室的科研人员，习近平语重心长：“发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。”与中国工程院院士管华诗交谈，习近平称打造中国“蓝色药库”是“我们共同的梦想”！

习近平说：“建设海洋强国，我一直有这样一个信念。”

是的，一直。此言不虚：

在主政浙江时，习近平就提出，要“把浙江建设成为海洋经济强省”。

2013年7月30日，习近平在主持十八届中共中央政治局第八次集体学习时指出，推进海洋强国建设，必须提高海洋资源开发能力，保护海洋生态环境，发展海洋科学技术，维护国家海洋权益。

今年两会上，在山东和广东代表团，习近平分别强调了海洋强国建设和海洋经济发展。

在4月份的海南考察中，他强调：“我国是一个海洋大国，海域面积十分辽阔。一定要向海洋进军，加快建设海洋强国。”

此次山东考察，习近平强调，要坚持腾笼换鸟、凤凰涅槃的思路，推动产业优化升级，推动创新驱动发展，推动基础设施提升，推动海洋强省建设，推动深化改革开放，推动高质量发展取得有效进展。

……

深耕海洋这片蓝色国土，让海洋大国迈向海洋强国，对推动经济持续健康发展，对维护国家主权、安全、发展利益，对实现全面建成小康社会目标、进而实现中华民族伟大复兴都具有重大而深远的意义。

建设海洋强国，道阻且长。但我们已经出发，并且从未懈怠。

关键词三：乡村振兴

十九大报告提出“乡村振兴战略”。山东是一个农业大省，在这里谈乡村振兴，是题中应有之义，并且具有“点睛”之效。今年两会，正是在山东代表团，习近平以推动乡村产业振兴、推动乡村人才振兴、推动乡村文化振兴、推动乡村生态振兴、推动乡村组织振兴的五个“振兴”为乡村振兴这篇大文章作了细谋划。

此次考察，习近平对山东提出了具体要求：打造乡村振兴的齐鲁样板。

在考察中，习近平强调，要积极培养本土人才，鼓励外出能人返乡创业，鼓励大学生村官扎根基层，为乡村振兴提供人才保障；要加强基层党组织建设，选好配强党组织带头人，发挥好基层党组织战斗堡垒作用，为乡村振兴提供组织保证；要加快构建促进农民持续较快增收的长效政策机制，让广大农民都尽快富裕起来……一件件一桩桩，事无巨细，尽心谋划。

从战略，到谋划，再到样板，中国乡村振兴的蓝图徐徐展开。

关键词四：警钟长鸣

12日下午，习近平来到胶东（威海）党性教育基地刘公岛教学区。他登上东泓炮台遗址，了解北洋海军威海卫基地防务情况和威海卫保卫战、刘公岛保卫战历史。随后，习近平来到甲午战争博物馆陈列馆，参观甲午战争史实展。

为何要去回顾一段百年前的屈辱历史？习近平直言不讳，就是为了“要警钟长鸣，铭记历史教训”。

回首百年，甲午的炮声仍在历史的天空回响。“军事上的落后一旦形成，对国家安全的影响将是致命的。我经常看中国近代的一些史料，一看到落后挨打的悲惨场景就痛彻肺腑！”

这是锥心之痛。

“学习中国近现代史，就要了解近代中国所经历的屈辱历史，深刻汲取落后就要挨打、就要受欺负的教训，增强励精图治、奋发图强的历史使命感和责任感。”

这是以史鉴今。

中国要走和平发展道路，但和平需要保卫需要护持。因此，“13亿多中国人要发愤图强，把我们的国家建设得更好更强大”。

历史是最好的教科书，也是最好的清醒剂。以史为鉴，方能更好前进。记之念之思之，方不负历史不负未来。

关键词五：为民情怀

“做民生工作，首先要有为民情怀。”习近平始终把人民放在心中最高的位置。

此次山东考察，他走进社区，了解旧城改造情况，询问社区便民食堂饭菜可不可口、价格贵不贵。他强调：“城市是人民的城市，要多打造市民休闲观光、健身活动的地点，让人民群众生活更方便、更丰富多彩。”

他走进村庄，同村民拉家常，问收入怎么样，搬迁花了多少钱，生活上还有哪些困难。他叮嘱随行的地方领导，“农业农村工作，说一千、道一万，增加农民收入是关键”。

实实在在的话语，真真切切的关怀。为民情怀，一览无余。

我们发展的根本目的是什么？习近平的回答非常明确：增进民生福祉。

民之所盼，政之所向。习近平强调，要多谋民生之利、多解民生之忧，在发展中补齐民生短板、促进社会公平正义。要坚持以人民为中心的发展思想，扭住人民群众最关心的就业、教育、收入、社保、医疗、养老、居住、环境、食品药品安全、社会治安等问题，扎扎实实把民生工作做好。

来源： 新华网