【网络中国节·端午】香甜端午粽 浓郁家国情

农历5月初5端午节，是中华民族的传统节日之一。端午又称作“端五”，或者是叫“端阳”。《荆楚岁时记》记载，因仲夏登高，顺阳在上，五月是仲夏，其第一个午日正是登高顺阳好天气之日，故五月初五亦称为“端阳节”。端午节是中国首个入选世界非遗的传统节日，在中华民族的传统节日中也唯有端午节注入了爱国主义精神，反映了民众自古就有的国家意识和民族意识。

在这个麦黄粽香的节日里，人们无论吃粽子还是划龙舟，都是在纪念和传承屈原身上的爱国主义之魂。屈原是战国时期楚怀王的大臣，其主张遭到了上官大夫靳尚为首的守旧派的反对。随后在流放途中，屈原接连听到楚怀王和郢都攻破的噩耗后万念俱灰，仰天长叹一声投入了滚滚激流的汨罗江。屈原心忧家国、情牵百姓、勇于探索、清正高洁的人格魅力和思想精髓，被千古传颂。

习近平总书记说过:屈原的“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”，杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”、“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，李绅的“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，郑板桥的“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”等等，也都是深刻反映人民心声的作品和佳句。人民怀念、追悼这位“虽与日月争光可也”的人，也是在表达期盼政治亲民、国富民安的美好愿望。

“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”党的十八大以来，全面深化改革直指沉疴顽疾，人民群众的获得感、幸福感不断增强。端午节体现了中华民族深厚的家国情怀，传承着爱国主义精神。在端午节里纪念屈原，也是为了寻找古人精神与当下需求的连接点，使爱国情怀变成报国行动，用民本思想指引实践，让求索精神创造价值，在实现中华民族伟大复兴中国梦的大道上一路前行。

“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”。正是有着像屈原一样执着追求真理、不惜流血牺牲的无数英雄先烈抛头颅洒热血，中华民族才能生生不息，才能不断向着复兴前进。然令人遗憾的是，如今极少数人却受历史虚无主义思潮影响，对英雄肆意玷污、污蔑。比如“暴走漫画”就曾通过“今日头条”平台发布含有丑化恶搞董存瑞烈士和叶挺烈士作品《囚歌》的视频，通过其自营网站提供丑化恶搞董存瑞烈士的网络动漫产品。

一个时代有一个时代的主题，一代人有一代人的使命。新长征路上，每一个中国人都是主角、都有一份责任。作为一个有血性的中国人，首先必须热爱自己的祖国，尊重自己的英雄，必须正确对待民族的历史。在端午节这个麦黄粽香的传统节日，让更多的人参与传统文化活动，融进传统文化活动现场，亲身体会并弘扬传统文化，当然有助于传播爱国、求真、向善的精神，在新时代开启新征程、续写新篇章。(彪晓红 长安大学党委副书记，马克思主义学院院长，陕西省重点中国特色社会主义理论体系研究中心副主任，教授)

来源： 中国吉林网