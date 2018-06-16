【新时代•幸福美丽新边疆】这株植物或许你再也看不到！探秘神奇“海上森林”

“海上森林”海南东寨港国家级自然保护区 中国网记者 唐佳蕾/摄

中国网6月16日讯 （记者 唐佳蕾）海南东寨港国家级自然保护区是我国建立的第一个红树林自然保护区，也是迄今为止连片面积最大、保育最好、资源最丰富、树种最多的红树林自然保护区，被誉为“海口之肾”。这片“海上森林”到底有多神奇？中国网记者带你一同去揭秘。

“海上森林”海南东寨港国家级自然保护区 中国网记者 唐佳蕾/摄

走进“海上森林公园”

乘船顺着水道一路走来，眼前成片的红树林郁郁葱葱，飞鸟穿梭其间，走近细看，还能看到螃蟹和小鱼在水中若隐若现。

东寨港国家级自然保护区于1980年1月成立，1986年7月经国务院批准晋升为国家级自然保护区，是我国建立的第一个以保护红树林及湿地生态系统为主要目标的自然保护区。1992年，东寨港保护区被列入国际重要湿地名录。

“海上森林”海南东寨港国家级自然保护区 中国网记者 唐佳蕾/摄

“中国红树林看海南，海南红树林看东寨港”。东寨港红树林是我国目前面积最大的一片沿海滩涂森林，绵延海岸线总长28公里，是中国最美的海南八大海岸线之一。

据了解，我国分布的红树植物种类有19科37种，而东寨港就拥有19科36种，占全国原分布红树植物种类的97%。在红树林分布区有星罗棋布的潮沟，涨潮时便呈现出“海上森林”的奇观，退潮后红树林内种类繁多的鱼、虾、蟹、鸟类纷纷“登台表演”，构成一幅幅丰富多彩的生物群聚会景象。

海南东寨港国家级自然保护区管理局助理工程师冯尔辉为记者介绍红树林的情况。中国网记者 唐佳蕾/摄

“鸟人”带你认识红树林

海南东寨港国家级自然保护区管理局助理工程师冯尔辉是个热情而幽默的人，他告诉记者，他很热爱这份守林护鸟的工作，因为专注于监测鸟类的情况，很多同事直接喊他“鸟人”。他指着墙上一些鸟类的照片，自豪地说：“这些都是我拍的，怎么样很壮观吧？”

冯尔辉最喜欢的事情之一，是给来这里的小朋友们上自然教育课，讲解红树林和鸟类的故事，他说：“我想通过这些有趣的故事，在小朋友的心里埋下守林护鸟的种子，一起守护这片美丽的红树林。”

近观红树林 中国网记者 唐佳蕾/摄

红树林为什么不红？

“红树林是生长于热带、亚热带海岸潮间带的木本植物群落，常见于港湾、河口咸淡水交汇区平均海平面以上的滩涂。”冯尔辉揭晓了答案，“之所以称为红树林，是因为在植物学上它们属于红树科，且由于树皮中富含单宁酸，单宁酸暴露于空气中会氧化成红色，因而得名，而它们的枝叶其实都是绿色的。”

涨潮时会看到“螃蟹上树”的景象 中国网记者 唐佳蕾/摄



能怀孕、会排汗，还流血？

守护红树林多年的冯尔辉，对该物种了解颇多，他形象地总结出三大特征，即能怀孕、会排汗，还流血。

说它“能怀孕”，是因为其独特的繁殖方式——部分红树植物的种子在母树上发芽形成新的个体后才脱离母树，常称之为胎生现象。

说它“会排汗”，是因为其对盐渍的适应——红树植物的根系具有拒盐的功能，部分植物如老鼠簕、桐花树、白骨壤等还可通过叶片表面盐腺将多余的盐分排出体外。

说它“还流血”，是因为其富含单宁酸——红树植物树皮富含单宁酸，当与空气接触会发生氧化反应，使树皮呈红色，看起来像流血一样。

在红树林分布区有星罗棋布的潮沟，涨潮时便呈现出“海上森林”的奇观。中国网记者 唐佳蕾/摄



红树林有啥作用？

“红树林根和枝紧密交叉，具有很强的抗风能力。”冯尔辉介绍说，风浪进入红树林，不断碰到树体，一部分风折返在林前形成窝风区消化掉，一部分风前行又不断碰到树体，不断减弱，这就是红树林的防风原理。所以，红树林也被人们称作“造陆先锋”、“海岸护士”、“鱼虾蟹天然养殖场”和“鸟类天堂”，对于保护近海岸生态系统具有十分重要的、不可替代的作用。

濒危植物红榄李的“守护神”王式军在育苗。中国网记者 唐佳蕾/摄

濒危植物红榄李背后的守护

丰富的物种资源使东寨港成为中国最主要的珍稀濒危红树植物保存地和国内红树林生态系统重要研究基地。这些濒危植物如果不好好保护，也许就将成为“绝版”。而说到珍稀濒危，就不得不说说红榄李的故事。

4年前，红榄李一度被列为珍稀濒危红树植物物种。中国红树林保育联盟(CMCN)2014年发布的《中国濒危红树植物红榄李调查报告》显示，红榄李国内仅剩下14株，分布在海南三亚铁炉港和陵水大墩村。

濒危植物红榄李上的红色小花开的很美。中国网记者 唐佳蕾/摄

这个珍贵的“红树家庭”在东寨港保护区实现从无到有，从1株娇弱的小苗到700多株健康的红榄李，离不开王式军及其团队的努力。

王式军是东寨港保护区的一名退休职工，已在这里工作了30多年。记者见到他的时候，他正冒着烈日站在泥水里培育红榄李幼苗。“这些红榄李都是我亲自参与培育的，像自己的孩子一样，虽然早在两年前就退休了，但还是放心不下。现在返聘回岗之后，我打算直到自己干不动了为止，都会一直陪伴它们成长。”王式军说。

王式军现在唯一的心愿就是希望相关方面加大对红榄李等红树科植物保护的支持，因为这些物种的研究、培育成本很高，并且一旦危急，修复的成本更高。如果不加保护，这些珍稀的植物一旦灭绝了，从地球上消失了，就再也看不到了。”