【新时代·幸福美丽新边疆】镜像海南

央视网消息：由国家互联网信息办公室网络新闻信息传播局主办、海南省互联网信息办公室协办的“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行于6月12日落下帷幕。来自18家中央重点新闻网站和地方媒体的31名记者，在5天内奔赴海口、三沙、文昌多地开展采访活动，追寻海南建省办特区30年来的改革发展印记，生动记录新时代美好新海南。

海口美舍河凤翔湿地公园建设八级人工梯田湿地，从昔日的臭水沟和垃圾场华丽转身；三沙市七连屿打造“海龟天堂”，4年内吸引海龟上岸产卵数量接近翻两翻；东寨港红树林绵延海岸线28公里；文昌市36个美丽海湾如明珠散落，共守海岛美丽的天际线……

从生态省建设的提出，到生态立省战略的确立，建省办经济特区近30年来，海南对自身独特优势的认识不断深化，绿色发展理念不断强化，生态文明建设不断迈向新高度。

为此，央视网推出微视频《镜像海南》，追随“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行采访团的步履，震撼呈现祖国最南端的极致美景。

央视网消息：由国家互联网信息办公室网络新闻信息传播局主办、海南省互联网信息办公室协办的“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行于6月12日落下帷幕。来自18家中央重点新闻网站和地方媒体的31名记者，在5天内奔赴海口、三沙、文昌多地开展采访活动，追寻海南建省办特区30年来的改革发展印记，生动记录新时代美好新海南。

海口美舍河凤翔湿地公园建设八级人工梯田湿地，从昔日的臭水沟和垃圾场华丽转身；三沙市七连屿打造“海龟天堂”，4年内吸引海龟上岸产卵数量接近翻两翻；东寨港红树林绵延海岸线28公里；文昌市36个美丽海湾如明珠散落，共守海岛美丽的天际线……

从生态省建设的提出，到生态立省战略的确立，建省办经济特区近30年来，海南对自身独特优势的认识不断深化，绿色发展理念不断强化，生态文明建设不断迈向新高度。

为此，央视网推出微视频《镜像海南》，追随“新时代·幸福美丽新边疆”网络主题活动海南行采访团的步履，震撼呈现祖国最南端的极致美景。

来源：央视网