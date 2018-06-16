【诗会马克思】第一期：《两重天》节选

【编者按】马克思一生治学严谨，著作等身，内容涉及经济、政治、文化、社会等多个领域，为人们科学地解释世界和改造世界提供了基本的理论指南。目前，根据不同时代的权威文献资料可初步统计：马克思一生撰写著述多达1974部（篇）！此外，他写就的书信也有3099封之多……在纪念马克思诞辰200周年之际，中宣部理论局、江苏省委宣传部、江苏省广播电视总台联合制作推出5集通俗理论对话节目《马克思是对的》。让我们通过朗诵马克思的经典作品，聆听他追求真理的铿锵蛩音，感受他热爱生活的赤子之心，向这位“千年思想家”致敬！

马克思有一个相伴一生的人，也是他一生的挚爱，即他的夫人燕妮。燕妮是马克思少年时代故乡特里尔的玩伴，也是马克思的忘年交——路德维希·冯·威斯特华伦男爵的千金。但论阶级，燕妮是贵族家的小姐，论年龄，燕妮比马克思大四岁，他们的结合在当时是不被接受的。尽管如此，马克思仍然热烈地追求燕妮，最终用自己的热忱和才华打动了燕妮，两个人克服了世俗的偏见，有情人终成眷属。马克思曾写过很多热情洋溢的情诗，下面这首《两重天》， 是马克思诗集《爱之书》第一部中的第一首，马克思在这首诗中表达了他对燕妮炽热的感情。

马克思 《两重天》节选

朗诵者：刘瑀钒 武汉大学学生

无论是古代或者当今，

都闪烁着两个字——爱情，

这火光点燃了我的心，

只有你呵，燕妮，我明了你的心。

我那热恋的心灵和眼神，

刚一为你倾泻喜悦之情，

你刚一走过我的身旁，

给我带来丰富的感情。

我的心刚一为你神往，

天空就在我面前开朗，

我胸中是火，眼底放光，

比什么黑暗势力都强。

头上的这重天比谁人都更高，

爱情的天把阴霾、雷电往下抛，

它永远为咱们俩放射光芒，

我们获得天国光辉的奖赏。

5集通俗理论对话节目《马克思是对的》于4月27日晚9点起在中央电视台综合频道首播，4月28日至5月2日每天18:00在江苏卫视播出，5月1日至5日每天22:30在江苏公共·新闻频道播出，每天22:00在江苏教育频道播出。4月27日起，还可以通过荔枝网、我苏网、荔枝新闻、我苏客户端观看节目完整版和精编版视频。

来源：我苏网