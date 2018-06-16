习近平在山东考察时强调发展海洋经济 讲话引发强烈反响

央广网青岛6月16日消息（记者马闯）据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，习近平总书记近日在山东青岛、威海、烟台等地考察，强调发展海洋经济。讲话在广大从业者中引发强烈反响。2018-6-16 新闻和报纸摘要全文>>>

12日，习近平总书记在青岛海洋科学与技术试点国家实验室考察时指出，建设海洋强国，必须进一步关心海洋、认识海洋、经略海洋，加快海洋科技创新步伐。该实验室主任委员会主任、中科院院士吴立新说，总书记对实验室体制机制建设、海洋资源开发、海洋环境保护以及海洋关键技术研发等方面的具体指导，为实验室未来发展指明了方向。

吴立新：在我们这个海洋关键技术的研发方面，总书记特别提到，解决一些海洋领域里面卡脖子的问题。所以从这个角度来讲，总书记对我们实验室这样的一个了解，不仅让我们感受到总书记对海洋科技创新的关心，也同时让我们感受到总书记给我们未来实验室的发展指明了方向。

中国工程院院士管华诗向总书记汇报了海洋药物开发的情况，管华诗说，这是一个海洋科研的黄金时代，会牢记总书记的殷勤嘱托，尽全力打造中国的“蓝色药库”。

浙江大学海洋学院海洋电子所教授宋春毅表示，听了总书记的讲话，特别振奋。

宋春毅：我们知道早在2003年，浙江省委就出台了关于建设海洋经济强省的若干意见。我们将通过充分发挥浙江大学的优势，以及深度融合各类产学研的创新要素，为舟山、浙江乃至全国的海洋经济高质量发展，以及海洋科技实力的跨越式提升，做出我们科研工作者应有的贡献。

来源：央广网