发奋图强 倾全力建设海洋强国

6月12日，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平在山东青岛考察。这是习近平在青岛海洋科学与技术试点国家实验室，听取中国工程院院士管华诗关于海洋药物研发情况的介绍。新华社记者 李学仁 摄

12日上午，在出席上海合作组织青岛峰会后，习近平总书记在山东考察。他在青岛海洋科学与技术试点国家实验室视察时说，建设海洋强国，我一直有这样一个信念。随后，他在刘公岛北洋海军炮台遗址、甲午战争博物馆陈列馆，推开历史的厚重大门，倾听战争的警示启迪。他说，我一直想来这里，来感受一下，受受教育。要警钟长鸣，铭记历史教训，13亿多中国人要发奋图强。

123年前刻骨铭心的往事如黄海的波涛，常令国人心潮难平。中日甲午战争以1894年7月25日丰岛海战的爆发为开端，以中国战败、北洋水师全军覆没告终。1895年4月17日，清政府被迫与日本签订了丧权辱国的《马关条约》。从此，中国半殖民地半封建化的程度大大加深，而日本则凭借从中国勒索的巨额赔款迅速扩展军事实力，一跃成为世界强国。

这场北洋水师全军覆没的战争一直在昭示我们：必须关心海洋、认识海洋、经略海洋。一个拥有广袤海洋疆域的国家必须同时拥有足够的海洋意识，自上而下地形成牢固的国家海洋观。在运行国家安全战略和发展战略时，要树立“陆海并重”的现代理念，要始终坚持陆海统筹、陆海一体、陆海互补、陆海共荣的海洋战略。特别是在我国面临的主要安全威胁发生“从陆到海”的战略性转移之际，更要以海洋为重，以海洋安全为重，倾全力建设海洋强国。

这场北洋水师全军覆没的战争还在昭示我们：一个国家、一个民族必须始终保持高度的忧患意识，居安思危，枕戈待旦。而有了全体国民的忧患意识，有了举国上下的战略警觉，有了保家卫国的战争准备，我们的国家和民族才能防患未然，才能遏制战争。

纵观历史，中国的跨洋出海均以和平交往为目的。中国文化的核心之一是和谐。到了新时代，我们开发海洋资源，目的仍然是致力于和平发展，与其它国家互利共赢。

习近平始终关注海洋经济发展。此次在山东考察时他强调：“发展海洋经济、海洋科研是推动我们强国战略很重要的一个方面，一定要抓好。”

海洋梦，强国梦，我们的梦。习近平总书记已经发出了建设海洋强国的号召，这是时代的最强音，也振奋了亿万中华儿女的精神。海洋强国梦是我们共同的奋斗目标，我们一定要切实按照习近平总书记的要求，走出一条依海富国、以海强国、人海和谐、合作共赢的发展道路，实现新时代从海洋大国向海洋强国的伟大跨越。（央广网评论员 桂园）