【改革开放40周年】法国前总理拉法兰：每个国家都应该改革开放

国际在线报道（中国国际广播电台记者 贾延宁）：1976年，28岁的让-皮埃尔·拉法兰第一次来到中国内地，开始对这个东方国度有了切身认识。这次访问两年后，中国开始实行改革开放政策。在中国改革开放的40年里，拉法兰先后以法国总理、法国总统中国特使等不同身份对中国进行过多次访问。

“我记得非常清楚，我在年轻时对中国的访问有两次：1970年我去了香港和澳门；1976年，我从哈尔滨一直到了上海甚至更南一些的地方，1976年的这次访问给我留下了深刻印象。”1976年，中国经历了三位重要领导人相继逝世、唐山大地震等一系列重大事件，但在与中国年轻人接触时所感受到的活力，让如今即将年满70岁的拉法兰仍然记忆犹新：“当时最让我吃惊的是街头巷尾的孩子们，他们对外国人非常热情，脸上带着微笑，他们打着乒乓球，到处都是乒乓球台。我对自己说，这就是一群热情、开放的人民的未来。虽然当时的整体气氛是悲伤的，但同时也能感受到年轻人身上的活力，特别是对外国人展现出的热情。从一开始，这就是最打动我的地方。”

这次访问两年后的1978年，中国开始实行改革开放。在40年的时间里，中国发展成为世界第二大经济体。1977年开始从政的拉法兰在此后的41年里，也以政府总理、议员、总统特使等不同身份多次到访中国，见证了改革开放给中国带来的巨大变化。当记者问及这些变化中给他留下最深刻印象的是什么时，他说是中国人民的勇气：“中国人民在这40年里为了达成目标面对众多困难时所展现的勇气给人留下极为深刻的印象。有很多工作要做，需要付出大量努力，改革开放并没有魔力。但中国人民做到了，将中国建设成一个现代化国家，重新回到世界一流国家行列。因此我非常钦佩中国人民。”

2017年，中共十九大报告提出，中国将坚持对外开放的基本国策。今年4月，中国国家主席习近平在博鳌亚洲论坛上发表主旨演讲时表示，中国开放的大门将越来越大。中国的改革开放进入了新的阶段。而“一带一路”倡议正在为中国的新一轮改革开放注入动力，并将成为中国对外开放的主要平台。

拉法兰始终支持“一带一路”倡议，并在各种场合呼吁法国和欧洲积极参与其中。他认为欧洲处于连接亚洲和非洲的中心地带，加入“一带一路”倡议有利于实现亚欧非大陆的稳定。对于部分西方国家对“一带一路”倡议的质疑，拉法兰并不回避，在他看来，打破这些质疑的办法就是双方展开实实在在的具体合作：“我认为最好的办法不是搞出太多理论、思想，而是展开具体的项目、可操作的项目。我总是在法国介绍一些可以纳入‘一带一路’框架的项目，这些都是法国项目，法国企业根据本国规则与合作伙伴展开讨论。我希望法国能向中国朋友提出一些让法国和中国同时感兴趣的项目。”

说起法国与中国的合作，拉法兰如数家珍。这位始终关注中国发展的老人还著有《中国的启示》一书。在他看来，改革开放不仅让中国重新站在世界舞台的中心，对世界其他国家的发展也同样有启示：“我认为重要的是改革开放的逻辑适用于每个国家，所有国家都应该改革。不光是法国、德国、中国进行改革，而是每个国家都应该改革。为什么？因为我们必须非常努力适应变化的世界，所以存在这种必要性。其次，每个国家也都应该开放。开放对于中国非常重要，中国的所有力量都得以在开放中蓬勃发展。这给整个世界上了一课。我想，今天每个国家都应该在总统府的门楣刻上改革和开放，因为这是掌握未来关键的两把钥匙。”

来源：中央广电总台国际在线