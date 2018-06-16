习近平齐鲁之行的七个感人瞬间

央视网消息：6月12日至14日，习近平在出席上海合作组织青岛峰会后，马不停蹄赶赴青岛、威海、烟台、济南等地，深入科研院所、社区、党性教育基地、企业、农村，考察党的十九大精神贯彻落实和经济社会发展情况。另外，习近平11日下午视察北部战区海军，14日上午接见驻山东部队副师职以上领导干部。
短短四天中，考察地方、视察部队，习近平经略海洋，体察民生的齐鲁之行，有许多感人瞬间和生动细节，展现了他深厚的民本情怀和统帅风范。
问伙食 求证饭菜价格
考察中，习近平走进社区便民食堂，同正在这里用餐的居民热情交谈，询问饭菜可不可口、价格贵不贵、对社区便民服务还有什么新要求。期间，他仔细寻问了“都谁可以在这里吃饭”，当听到居民都可以在这里用餐、以老年人为主时，总书记又问“多大岁数算老年人”，“来这里吃饭有什么标准”。当听到居民报的菜价后，他又接着问这个价钱“是三顿饭还是一顿饭”，并亲自查看餐桌上的饭菜。接着，总书记又走到打饭窗口前，指着一种菜品向工作人员问这种菜多少钱？当看到秋葵做成的素菜时，总书记称赞是很有营养的食品，还夸便民食堂卫生、菜做得好。
这些百姓的点滴生活小事，却让总书记时刻牵挂。
“这些都是我的大哥大姐”
习近平察看社区整体环境和居民居住情况时，走到正在健身休闲的居民身边，同大家握手，向大家问好。他询问部分居民年龄后，微笑着说，“这些都是我的大哥大姐了”，并称赞大家身体都很硬朗，称赞环境非常好。
总书记的一言一行让每一个见到他的群众打心眼儿里感受到他的亲切、他的和蔼。
冒风雨认真听讲解
13日上午，习近平冒雨来到蓬莱市，这里曾经是古代海上丝绸之路的一个起点。他登上蓬莱阁主阁，了解古代海上丝绸之路情况，听取明代爱国将领戚继光操练水师、保卫海防的史料介绍。从《新闻联播》画面可见，旁边树木被海风吹着剧烈摆动，但总书记仍旧听得很认真，丝毫没受影响。
习近平指出，我国古代史、近代史、现代史构成了中华民族的丰富历史画卷。领导干部要多读一点历史，从历史中汲取更多精神营养。
撑伞蹚水 一线调研
13日下午，习近平冒雨来到中集来福士海洋工程有限公司烟台基地。从《新闻联播》画面可见，当时雨情不小，路面湿滑，但总书记的车队依然行进在路上。
在厂区码头，习近平撑着雨伞，趟着积水，近看、远眺各种平台，详细了解高端海洋工程设备制造、维护、运行情况。海风吹起了衣襟，雨水打湿了衣服。习近平站在雨中，用左手执伞，用右手同围拢过来的工人们一一握手，向作业平台上的工人们挥手致意，衣袖早已被雨浸湿贴在手臂上，但他仍然面带微笑，不为所动。
习近平指出，国有企业特别是中央所属国有企业，一定要加强自主创新能力，研发和掌握更多的国之重器。
习近平总书记一直尊重劳动、关心劳动者。因为牵挂，所以用心。到一线调研，总书记总会专门安排时间，与一线职工亲切交谈，倾听群众心声。暖心的细节，自然而然的举动透着总书记对这群中国梦实践者们的深情。
12秒的拉手画面
习近平十分牵挂村民的居住和生活状况，他在济南市章丘区双山街道三涧溪村考察时，走进村民赵顺利家，同一家人围坐一起拉家常，问他们收入怎么样，搬迁花了多少钱，生活上还有哪些困难。赵顺利拉着总书记的手激动地说，这些年老百姓的生活可好了，致富路越走越宽，日子越过越红火，全靠党的政策好。仅这个拉手的画面，《新闻联播》就播出了12秒。
大手握小手 慈爱可亲
离开三涧溪村前，总书记高兴地同闻讯赶来的村民们热情握手,亲切问候，大家也纷纷向总书记问好。此时，队伍中伸出的一只纤细的手引起总书记注意，从背影看是一个孩子，旁边有声音提醒这孩子“叫爷爷好!”总书记马上伸出双手郑重地握住这个小孩的手，并微微躬身亲切交谈，和蔼可亲地问孩子年纪多大了。
少年儿童代表着祖国的未来、民族的希望。习近平始终关注关心儿童的成长和发展，在孩子们眼中，总书记是位可亲的“习爷爷”。大手握小手，是长辈的呵护，更是对未来的期许。慈爱的举动，让人动容。
出题抽考 为战士点赞
习近平视察部队时察看了潜艇部队训练情况。在声纳听音训练室，官兵们正紧张进行声纳听音识别训练。习近平现场出题抽考，官兵们踊跃作答。看到一名战士报出的答案准确无误，习近平称赞“很不错”并竖起大拇指为他点赞。
在随后发表的重要讲话中，习近平指出，要抓紧推进军事斗争准备。要加大训练强度，创新训练模式，严格训练监察。要开展新时代群众性练兵比武，加强军事斗争一线练兵。要贯彻转型建设要求，锻造海上精兵劲旅。
十九大后，习近平在多个场合强调，贯彻新时代党的强军思想，大抓实战化军事训练，聚力打造精锐作战力量。练兵备战的鲜明导向，正激励全军官兵热切践行。“撼山易，撼解放军难”！
民之所盼，政之所向。“把人民拥护不拥护、赞成不赞成、高兴不高兴、答应不答应作为衡量一切工作得失的根本标准”。十八大以来习近平几十次深入基层考察调研，每次都要进百姓家，同群众手拉手，嘘寒问暖。历次视察部队，交谈最多、关心最多的是官兵。体察民情军心，这一个个感人瞬间，传递着人民领袖深厚的人民情怀。（文/刘亮）
来源：央视网