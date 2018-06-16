习近平齐鲁之行的七个感人瞬间

问伙食 求证饭菜价格

考察中，习近平走进社区便民食堂，同正在这里用餐的居民热情交谈，询问饭菜可不可口、价格贵不贵、对社区便民服务还有什么新要求。期间，他仔细寻问了“都谁可以在这里吃饭”，当听到居民都可以在这里用餐、以老年人为主时，总书记又问“多大岁数算老年人”，“来这里吃饭有什么标准”。当听到居民报的菜价后，他又接着问这个价钱“是三顿饭还是一顿饭”，并亲自查看餐桌上的饭菜。接着，总书记又走到打饭窗口前，指着一种菜品向工作人员问这种菜多少钱？当看到秋葵做成的素菜时，总书记称赞是很有营养的食品，还夸便民食堂卫生、菜做得好。

这些百姓的点滴生活小事，却让总书记时刻牵挂。