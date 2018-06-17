致父亲——习近平与父亲的家国情

“希望从父亲这里继承和吸取的宝贵与高尚品质很多”

习近平的办公室里，醒目位置摆放着数张不同年代的家庭生活照。其中一张照片，是他用轮椅推着年事已高的父亲，和妻子、女儿一起散步……

珍视家庭、孝敬父母，这一中华民族传统美德深深植根在习近平心中。

习近平与父亲习仲勋、夫人彭丽媛、女儿的家庭照。(来源：《习仲勋画传》)

习近平在一个温馨和睦的家庭中长大。不到一岁，由于母亲齐心的单位离家太远不方便照顾孩子，她只能将刚刚断奶的习近平交由父亲照顾。

时任国务院副总理兼国务院秘书长的习仲勋，利用业余时间照管4个孩子，给他们洗澡、洗衣服。这期间也没有请保姆。习仲勋将这视为天伦之乐，尤其是当孩子们与他一起玩耍时，他总是十分开心。

“尽管仲勋同志非常疼爱孩子，但他对孩子从不娇惯。”齐心回忆，习近平从小就穿姐姐穿过的衣服或者是花红布鞋。有一次习近平因同学笑话而不愿穿姐姐的鞋，习仲勋却说：“染染穿一样”。

在习近平眼中，“父亲的节俭几近苛刻”。

“我们从小就是在父亲的这种教育下，养成勤俭持家习惯的。”

榜样的力量是伟大的！习仲勋的一生，是革命的一生，是光辉的一生，是全心全意为人民服务的一生。

“希望你们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。”

今年“六一”前夕习近平寄语少年儿童的这些话，其实正是他自己的人生经验。

他曾在一封给习仲勋的家书中深情写道：“希望从父亲这里继承和吸取的宝贵与高尚品质很多。”

那是2001年，习仲勋88岁生日。一家人齐聚一堂，唯有时任福建省省长的习近平因工作繁忙而缺席，只能抱愧给父亲写了一封情真意挚的拜寿信。

习近平写给父亲的拜寿信（设计：石天馨 制作：李夏）

在这封信里，我们看到——

习近平敬佩父亲“为人坦诚、忠厚”，决心“学父亲做人”。

习近平敬佩父亲“为党和人民建功立业”，“从不居功，从不张扬，对自己的辉煌业绩视如烟云”，决心“学父亲做事”。

习近平敬佩父亲“心中始终有一盏明亮的灯，永远坚持正确的前进方向”，从父亲身上汲取强大的精神力量。

“您像一头老黄牛，为中国人民默默地耕耘着。这也激励着我将自己的毕生精力投入到为人民群众服务的事业中，报效养育我的锦绣中华和父老乡亲。”

1960年，习仲勋、齐心与子女、亲友在北海公园。(来源：《习仲勋画传》)

这些话，既是习近平作为晚辈，对父亲发自内心的崇敬；也是他作为革命后代，继承先辈精神的誓言。