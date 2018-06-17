致父亲——习近平与父亲的家国情

“希望从父亲这里继承和吸取的宝贵与高尚品质很多”
习近平的办公室里，醒目位置摆放着数张不同年代的家庭生活照。其中一张照片，是他用轮椅推着年事已高的父亲，和妻子、女儿一起散步……
珍视家庭、孝敬父母，这一中华民族传统美德深深植根在习近平心中。
习近平与父亲习仲勋、夫人彭丽媛、女儿的家庭照。(来源：《习仲勋画传》)
习近平在一个温馨和睦的家庭中长大。不到一岁，由于母亲齐心的单位离家太远不方便照顾孩子，她只能将刚刚断奶的习近平交由父亲照顾。
时任国务院副总理兼国务院秘书长的习仲勋，利用业余时间照管4个孩子，给他们洗澡、洗衣服。这期间也没有请保姆。习仲勋将这视为天伦之乐，尤其是当孩子们与他一起玩耍时，他总是十分开心。
“尽管仲勋同志非常疼爱孩子，但他对孩子从不娇惯。”齐心回忆，习近平从小就穿姐姐穿过的衣服或者是花红布鞋。有一次习近平因同学笑话而不愿穿姐姐的鞋，习仲勋却说：“染染穿一样”。
在习近平眼中，“父亲的节俭几近苛刻”。
“我们从小就是在父亲的这种教育下，养成勤俭持家习惯的。”
榜样的力量是伟大的！习仲勋的一生，是革命的一生，是光辉的一生，是全心全意为人民服务的一生。
“希望你们多了解中国革命、建设、改革的历史知识，多向英雄模范人物学习，热爱党、热爱祖国、热爱人民，用实际行动把红色基因一代代传下去。”
今年“六一”前夕习近平寄语少年儿童的这些话，其实正是他自己的人生经验。
他曾在一封给习仲勋的家书中深情写道：“希望从父亲这里继承和吸取的宝贵与高尚品质很多。”
那是2001年，习仲勋88岁生日。一家人齐聚一堂，唯有时任福建省省长的习近平因工作繁忙而缺席，只能抱愧给父亲写了一封情真意挚的拜寿信。
习近平写给父亲的拜寿信（设计：石天馨 制作：李夏）
在这封信里，我们看到——
习近平敬佩父亲“为人坦诚、忠厚”，决心“学父亲做人”。
习近平敬佩父亲“为党和人民建功立业”，“从不居功，从不张扬，对自己的辉煌业绩视如烟云”，决心“学父亲做事”。
习近平敬佩父亲“心中始终有一盏明亮的灯，永远坚持正确的前进方向”，从父亲身上汲取强大的精神力量。
“您像一头老黄牛，为中国人民默默地耕耘着。这也激励着我将自己的毕生精力投入到为人民群众服务的事业中，报效养育我的锦绣中华和父老乡亲。”
1960年，习仲勋、齐心与子女、亲友在北海公园。(来源：《习仲勋画传》)
这些话，既是习近平作为晚辈，对父亲发自内心的崇敬；也是他作为革命后代，继承先辈精神的誓言。
“为人民服务，就是对父母最大的孝！”
习仲勋读了习近平的信后，对他因工作繁忙而不能参加寿宴表示非常理解，还向家人、子女和亲朋们说：
“还是以工作为重，以国家大事为重。”“为人民服务，就是对父母最大的孝！”
习仲勋对习近平的影响，润物无声，蕴藏在一点一滴的生活细节中。
习近平上学时一直住校，逢年过节才能回家。回家后，兄弟姐妹几个人就一溜儿站在墙根，接受父亲“训话”。
“就是讲他自己怎么参加革命，你们今后一定也要革命，革命是怎么回事。”
若干年后，习近平在一次媒体采访中回忆起这段往事：“这些东西(革命教育)也就潜移默化。”
在浓厚的革命氛围熏陶下，习近平年轻时先后写了8份入团申请书、10份入党申请书，在20岁那年加入中国共产党。
从大队党支部书记到中国共产党总书记，从普通公民到国家主席，习近平始终用实际行动践行“全心全意为人民服务”的宗旨。
1978年8月，习仲勋与参加暑期社会实践活动的习近平在海南。(来源：《习仲勋画传》)
贺龙之女贺捷生曾撰文回忆：习近平从政后，习仲勋对儿子掏出肺腑之言：
“不管你当多大的官，不要忘记勤勤恳恳为人民服务，真真切切为百姓着想，要联系群众，要平易近人。”
习近平始终把父亲的话牢牢记在心里，并作为一生追求奋斗的目标。
“像爱自己的父母那样爱老百姓”
2013年11月，习近平到湖南十八洞村考察调研。期间，家里没有电视、并不认识总书记的苗族大娘石爬专把习近平迎入家中，客气地问：“怎么称呼您？”
“我是人民的勤务员。”习近平微笑着进行了自我介绍。朴实的话语温暖了在场每一个人的心。
（设计：石天馨 制作：李夏）
看真贫、扶真贫、真扶贫。人民领袖习近平用脚步践行了走遍全国所有深度贫困地区的承诺。
这期间，我国的贫困发生率从10.2%降到了4%以下，6000多万贫困人口稳定脱贫。脱贫规模之大，速度之快，让全世界惊叹不已。
抱着一颗为人民做事的心，习近平把千千万万个家庭的美好生活作为自己的奋斗目标。
努力让人们拥有
“更好的教育、
更稳定的工作、
更满意的收入、
更可靠的社会保障、
更高水平的医疗卫生服务、
更舒适的居住条件、
更优美的环境、
更丰富的精神文化生活”。
“共产党给老百姓的承诺，一定要兑现！”习近平的话掷地有声。
他那以人民为中心的发展思想，已经成为新时代中国经济社会发展的重要指引。
资料来源：《习仲勋传》（下卷）、人民日报、新华社
来源：央视网