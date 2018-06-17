以光影筑就全民盛宴 助力“上海文化”品牌建设！第21届上海国际电影节开幕

上海国际电影节要乘势而上再出发，努力打造世界一流的国际电影文化盛会。

今夜申城星光灿烂，来自海内外的电影界代表、金爵奖评委会成员、入围片剧组成员和上海市民一起，共同见证第21届上海国际电影节开幕。上海市委书记李强出席开幕式，中宣部副部长、中央广播电视总台台长慎海雄致辞并宣布上海国际电影节开幕，上海市委副书记、市长应勇致辞。

慎海雄在致辞时说，电影是文化的“使者”，电影节是“文化使者”走向世界的桥梁。本届电影节将以光和影筑就全民盛宴，助力“上海文化”品牌建设。他表示，作为中国唯一的竞赛型非专门类电影节，上海国际电影节在推进电影广泛交流、促进电影多样发展方面发挥了重要作用，自1993年创办以来，始终为全球电影人筑造交流平台，为新人创造发展机遇，为观众呈现中外电影文化，已发展成为具有广泛国际影响力、美誉度的电影节。本届电影节将升级“一带一路”电影节合作机制，促进“一带一路”人文交流，推动凝聚人类命运共同体的共识。

应勇在致辞时说，25年来，上海国际电影节致力于推动中外电影交流，已经成为亚太地区最具规模、最有影响力的电影节之一，成为上海文化的一张“金名片”。当前，上海正在加快建设“五个中心”和国际文化大都市，迈向卓越的全球城市和具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市。上海国际电影节要乘势而上再出发，努力打造世界一流的国际电影文化盛会。要增强产业推动能力，助推我国由电影大国迈向电影强国；增强国际传播能力，促进“一带一路”人文交流，支持更多中国电影走出去；增强惠民服务能力，使电影艺术给更多市民带来美的享受。

上海市领导周慧琳、肖贵玉、翁铁慧、方惠萍出席开幕式。

第21届上海国际电影节创新办节机制，致力打响“上海文化”品牌。电影节面向全球的参赛参展征片，已收到来自108个国家和地区的3447部影片报名。电影节期间，将成立“一带一路”电影节联盟，创办“一带一路”电影周。500部左右中外影片在全市45家影院展映，引起广大观众的热烈反响。本届电影节进一步提升公共文化服务力度，在市中心的市民活动场馆和部分区举办面向广大市民的公益惠民放映活动，一大批参赛参展影片将走出影院面向市民免费展映。一批海内外剧组也将纷纷亮相，与热爱电影的观众进行互动交流。