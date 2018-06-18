以古鉴今，习近平多次提及屈原

【编前语】习近平近日在山东考察时引用了屈原的名句“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。习近平曾在不同场合提及屈原，寄情言志、阐述思想。端午节来临之际，新华社《学习进行时》与您一起学习，体味总书记引用这些名言隽句的深意。

引名句

▲“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。”

——2018年6月13日，习近平在山东考察时说

讲话原文

没有不可能的事情，就要有这么一股劲儿，正像屈原讲的“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”。谁说国企搞不好？要搞好就一定要改革，抱残守缺不行，改革能成功，就能变成现代企业。希望大家再接再厉，一鼓作气，一气呵成，一以贯之，朝着你们既定的目标奋勇直前。

典故出处

屈原《离骚》

▲“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔。”

——2018年5月28日，习近平在中国科学院第十九次院士大会、中国工程院第十四次院士大会开幕会上发表重要讲话

讲话原文

创新从来都是九死一生，但我们必须有“亦余心之所善兮，虽九死其犹未悔”的豪情。我国广大科技工作者要有强烈的创新信心和决心，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。

典故出处

屈原《离骚》

▲“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。”

——2014年9月3日，习近平在纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利69周年座谈会上的讲话

讲话原文

中国人民抗日战争异常惨烈，从战略防御到战略相持，进而发展到战略反攻，无论是正面战场还是敌后战场，中国人民同仇敌忾、共赴国难，铁骨铮铮、视死如归，奏响了气壮山河的英雄凯歌。杨靖宇、赵尚志、左权、彭雪枫、佟麟阁、赵登禹、张自忠、戴安澜等一批抗日将领，八路军“狼牙山五壮士”、新四军“刘老庄连”、东北抗联八位女战士、国民党军“八百壮士”等众多英雄群体，就是中国人民不畏强暴、以身殉国的杰出代表。正所谓“诚既勇兮又以武，终刚强兮不可凌。身既死兮神以灵，魂魄毅兮为鬼雄。”

典故出处

屈原《九歌·国殇》

▲“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰。”

——2014年10月15日，习近平在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话

讲话原文

屈原的“长太息以掩涕兮，哀民生之多艰”，杜甫的“安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜”、“朱门酒肉臭，路有冻死骨”，李绅的“谁知盘中餐，粒粒皆辛苦”，郑板桥的“些小吾曹州县吏，一枝一叶总关情”，等等，也都是深刻反映人民心声的作品和佳句。

典故出处

屈原《离骚》

▲“遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”

——2012年8月21日，习近平在国际天文学联合会第28届大会开幕式上的致辞

讲话原文

中国作为世界文明古国之一，对于天文学的发展作出了重要贡献。我们的祖先很早就在日出而作、日落而息的劳作中，开始观察和探究宇宙的奥秘。早在2300多年前，中国伟大的诗人屈原就发出了“遂古之初，谁传道之？上下未形，何由考之？”的著名“天问”。

典故出处

屈原《天问》

赞屈原

▲从老子、孔子、庄子、孟子、屈原、王羲之、李白、杜甫、苏轼、辛弃疾、关汉卿、曹雪芹，到“鲁郭茅巴老曹”（鲁迅、郭沫若、茅盾、巴金、老舍、曹禺），到聂耳、冼星海、梅兰芳、齐白石、徐悲鸿，从诗经、楚辞到汉赋、唐诗、宋词、元曲以及明清小说，从《格萨尔王传》、《玛纳斯》到《江格尔》史诗，从五四时期新文化运动、新中国成立到改革开放的今天，产生了灿若星辰的文艺大师，留下了浩如烟海的文艺精品，不仅为中华民族提供了丰厚滋养，而且为世界文明贡献了华彩篇章。

——2014年10月15日，习近平在北京主持召开文艺工作座谈会并发表重要讲话

谈端午

▲“一定要让航天员在太空吃上粽子，过一个有特殊意义的端午节。”

——2013年6月24日，习近平来到北京航天飞行控制中心，同正在天宫一号执行任务的神舟十号航天员聂海胜、张晓光、王亚平亲切通话，代表党中央、国务院、中央军委，代表全国各族人民，向3名航天员表示诚挚的慰问。飞船发射之前，习近平专门指示有关方面，一定要让航天员在太空吃上粽子，过一个有特殊意义的端午节。